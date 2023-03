La Francia ci "ruba" le opere d'arte: scultura medievale di Giovanni Pisano finisce a Cluny

Dalla Toscana alla Francia, sotto la regia dello Stato francese che ha contribuito economicamente ad acquistare l'opera d'arte in questione risalente al Medioevo. E adesso che la trattativa privata è andata a buon fine, la scultura è ormai pronta a lasciare l'Italia. Si tratta di un crocifisso in avorio realizzato nel '200 dall'artista Giovanni Pisano, acquistato dal Museo di Cluny a fronte di un esborso di 2.450.000 euro. A darne notizia è lo stesso polo museale d'Oltralpe, in un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, specificando come il nuovo acquisto verrà presentato al pubblico in un incontro che si terrà il prossimo 15 giugno. E non nascondendo affatto la soddisfazione per aver comprato ("sottraendola" proprio ai "cugini" italiani) un'opera che risale ad oltre sette secoli fa, realizzata dall'artista nato a Pisa nel 1250 che realizzò opere analoghe custodite nel capoluogo pisano e a Siena.

" Un Cristo crocifisso in avorio di Giovanni Pisano, opera riconosciuta di rilevante interesse patrimoniale, è entrato ufficialmente nelle collezioni del museo - si legge sul sito del museo francese - questa acquisizione è un evento poiché si tratta della prima scultura del maestro toscano del XIII secolo a entrare nelle collezioni nazionali francesi". Se è vero che l'operazione è stata portata a termine dalla dirigenza del museo transalpino, va detto che quest'ultima istituzione ha partecipato solo in minima parte alla compravendita. E dietro l'acquisto c'è anche l'impronta dello Stato francese, che tramite il proprio Ministero della Cultura ha coperto il 34% della spesa (stanziando circa 833mila euro). Un'altra percentuale dell'esborso, attestatasi sul 38%, è invece stata coperta da partner e sponsor privati, anche tramite ad una raccolta fondi lanciata dai vertici del museo.