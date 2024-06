"Prossime maggioranze Ue? Non escludo sorprese. Riforme? La prossima sarà sulla burocrazia

Ascolta ora 00:00 00:00

A sei giorni dai cinquant'anni esatti di vita, proseguono gli eventi con i quali si festeggia il primo mezzo secolo del Giornale. Nel grande evento privato tenuto al Portrait di Milano, che ha visto anche la presenza di politici (compresi alcuni ministri) imprenditori e uomini delle istituzioni, il direttore Alessandro Sallusti ha introdotto la manifestazione.

Poi, la parola è passata a Paolo Berlusconi, storico editore di questa testata, che ha ricordato il fratello Silvio raccontando - tra le altre cose - la sua passione e il suo impegno proprio per il nostro quotidiano. Ecco poi arrivare il momento clou della giornata: il colloquio di Sallusti con Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio, tra una cena a Bruxelles e un impegno a Roma, è riuscita a mantenere la promessa di salire sul palco del Portrait. Presenti anche i ministri Tajani, Salvini, Piantedosi, Santanchè e il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il presidente del Consiglio ribadisce la soddisfazione per il risultato delle elezioni europee " non solo di Fratelli d'Italia, ma della maggioranza " dopo più di un anno e mezzo di governo. " Non è vero che se un partito cresce, diventa un cannibale dell'altro. Si riavvicina il sistema del bipolarismo - afferma -. Vedo un rischio radicalizzazione a sinistra, mentre l'elettorato moderato si è spostato verso il centrodestra ". Tuttavia, per la commissione europea, non sembrerebbe profilarsi per il momento il " cambio di passo sperato " anche per via della percentuale dei gruppi politici che compongono l'aula di Bruxelles e Strasburgo.

In ogni caso la Meloni non intende arrendersi. Sui vari dossier, infatti, ci possono essere delle "sorprese" nelle future alleanze europee e, difatti, sulla legislatura europea che si sta per aprire la premier prevede degli importanti sviluppi.

Comunque vada e chiunque ricoprirà gli incarichi apicali ai vertici dell'Unione europea

tutti sanno il ruolo che spetta all'Italia, uno dei Paesi fondatrici dell'Unione europea. E' un ruolo di massimo rango che io intendo rivendicare

", assicura. Questo perché in Europa "".