"Ha spinto via il passeggino". L'ultimo gesto disperato della mamma investita a Milano

Rocio Espinoza Romero, una mamma di 34 anni, è morta sulle strisce pedonali, attraversando col semaforo verde. Era uscita di casa per fare una passeggiata con i suoi gemelli di poco più di un anno e la nonna. È stata investita da un camion guidato da un 24enne italiano, che non si è fermato ed è scappato. È stato rintracciato solo nel pomeriggio, quando ormai si trovava già fuori Milano, nei pressi di una cava dove doveva svolgere un servizio. Si trova attualmente nel carcere di San Vittore, accusato di omicidio stradale aggravato dall’omesso soccorso. Le forze dell'ordine sono impegnate nel continuare a ricostruire la dinamica del sinistro ma i primi dettagli stano iniziando a emergere dal racconto dei testimoni e dalle immagini delle telecamere di sicurezza, che hanno registrato il momento dell'impatto.

Stando a quanto viene riportato dal Corriere della sera, la donna ha fatto un ultimo gesto disperato per salvare i suoi bambini ed evitare che venissero colpiti dal camion. Nel momento in cui il mezzo pesante ha agganciato i suoi vestiti, la donna ha istintivamente spinto via il passeggino con i due bambini. Lo ha fatto a costo della sua vita, senza nemmeno provare a mettersi in salvo. Probabilmente non ne avrebbe avuto nemmeno il tempo: è stata trascinata dalla motrice per 5 metri ed è morta sul colpo, sotto gli occhi attoniti di sua madre, che nulla ha potuto per salvarla. È accaduto tutto in una manciata di secondi e, mentre il camion faceva perdere le sue tracce, il corpo di Rocio giaceva esanime sull'asfalto e il passeggino dei bambini piegato su un lato raccontavano di una tragedia che si era appena consumata. I bambini urlano di terrore e le loro grida si uniscono a quelle della nonna e dei testimoni che hanno assistito all'incidente.

In pochi minuti iniziano a sentirsi in lontananza le sirene delle ambulanze in avvicinamento e quelle della polizia. In breve, tutta l'area è circondata di persone e disperazione. Sul posto arriva anche il marito della vittima, un falegname peruviano di 36 anni, che in quel momento si trovava a lavoro. Quel che manca è il mezzo pesante che ha portato l'orrore in viale Renato Serra, all’incrocio con via Scarampo, a Milano.

Un grosso camion l’ha investita mentre stava attraversando, io ho urlato ma lui non si è fermato

", ha spiegato un testimone, che come ogni giorno si trovava all'incrocio per chiedere l'elemosina, che ha ancora negli occhi l'orrore di quei secondi.