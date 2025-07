Hai ricevuto un questionario Trenitalia? Occhio alla truffa

Ormai la vita digitale è sempre più sovrapposta a quella reale, tanto che la fiducia verso un marchio diventa una bussola per orientarsi nel mare di offerte e promozioni sulla Rete. Un cambio di passo cruciale rispetto al passato, certo, ma che presenta delle insidie tutt'altro che banali: quella stessa fiducia può essere usata dai truffatori come una vera e propria esca. Ed è ciò che ha denunciato Trenitalia, colpita una campagna fraudolenta che da tempo si fa largo online. E gli utenti meno attenti rischiano di cadere nella trappola.

La società del Gruppo FS Italiane ha mandato una mail di allerta a tutti i propri viaggiatori, per metterli in guardia dalle truffe ben preparate che nulla hanno a che vedere con Trenitalia. " Continuano a circolare, su siti web e social media, false offerte commerciali impropriamente attribuite a Trenitalia per sottrarre illecitamente dati personali e finanziari attraverso la compilazione di un questionario ", si legge nel messaggio.

Insomma, è stato messo a punto un piano ben dettagliato per una truffa che si presenta con l'abito del regalo. Il tutto sfruttando la fiducia verso Trenitalia, il logo, i colori e l'identità visiva dell'azienda per sembrare reali. L'obiettivo della strategia è chiaro: far sì che i malcapitati compilino il questionario online che, sotto il pretesto di offrire sconti o premi fedeltà, raccoglie dati personali e soprattutto informazioni bancarie.

Trenitalia ha già segnalato l'accaduto all'Autorità competente e ha avvitato le procedure di tutela non solo della propria reputazione ma anche della sicurezza della propria clientela: " Desideriamo informare che queste promozioni non hanno nulla a che fare con noi. Abbiamo già segnalato all'Autorità competente, a tutela nostra e della clientela ". Le offerte commerciali - viene ricordato nella mail - sono disponibili esclusivamente sul sito ufficiale www.trenitalia.com. Ecco perché ogni altra comunicazione che arrivi da canali diversi – soprattutto se tramite messaggi privati, pop-up o mail sospette – va considerata con estrema cautela. Specialmente se spuntano messaggi come " Hai vinto un buono sconto " o " Rispondi e ricevi un premio ". Frasi semplici, vero, ma dietro cui si può nascondere un inganno.

Il danno di queste campagne va ben oltre il brand: frodi di questo tipo

minano il rapporto di fiducia costruito in anni di servizio e colpiscono direttamente l'utente comune, spesso inconsapevole dei pericoli nascosti dietro un banner colorato o una grafica troppo realistica per sembrare sospetta.