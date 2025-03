Host Arabia, Fiera Milano accelera e anticipa il debutto a Riad

Ascolta ora 00:00 00:00

Anticipata al 2025, dal 15 al 17 dicembre 2025 Host Arabia, prima tappa di un percorso che vedrà HostMilano sempre più protagonista a livello internazionale nel settore dell’ospitalità professionale che si terrà a Riad, in Arabia Saudita e rappresenterà una piattaforma unica nel suo genere nell’area, permettendo alle aziende di entrare in contatto diretto con un mercato in rapida espansione. Fiera Milano, leader nell’organizzazione di eventi fieristici e congressuali e uno dei principali operatori integrati al mondo, accompagnerà le imprese in Arabia Saudita insieme al partner locale Semark.

Il nuovo posizionamento nel calendario, con l'accelerazione della macchina organizzativa, è un passo strategico fondamentale per Host Arabia, che quest’anno si terrà al Riyadh Front Exhibitions and Conferences Center in concomitanza con Saudi Horeca edizione numero 14, la fiera annuale di riferimento per il Medio Oriente dei settori food & beverage e attrezzature per la ristorazione professionale con una sinergia che crea un’esperienza completa perché offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare ogni aspetto dell’industria in un’unica occasione.

Nel settore dell’ospitalità il mercato saudita è in forte espansione perché sono in corso massicci investimenti infrastrutturali e il potenziamento del settore turistico che punta a creare oltre 300.000 nuove camere d’albergo e ad accogliere 150 milioni di turisti entro il 2030.

Per l’Italia l’interscambio commerciale con l’Arabia Saudita è in continua crescita, con un flusso rilevante di prodotti rappresentati a HostMilano che si terrà dal 17 al 21 ottobre prossimi in Fiera Milano ed è la manifestazione leader mondiale nel settore Horeca organizzata da Fiera Milano: dai macchinari per la ristorazione professionale, al design per l’hotellerie.

Il progetto di Host Arabia è stato accolto con favore dai comparti dell’Horeca a cui si rivolge, soprattutto dalle imprese italiane fortemente orientate all’export e alla

ricerca di nuovi mercati in cui proporre le loro soluzioni tecnologiche all’avanguardia. La partnership con Semark ha l’obiettivo di valorizzare e rendere sempre più solido il posizionamento di Fiera Milano in Medio Oriente.