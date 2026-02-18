L'annuncio di Fabrizio Corona: "Sono malato, una roba brutta che non guarisce"

Fabrizio Corona sta male. Dopo il recente ricovero in ospedale e la pubblicazione di alcune foto dell'ex re dei paparazzi direttamente dal letto del Fatebenefratelli, che hanno fatto preoccupare i fan, è stato lui stesso a parlare apertamente dei problemi di salute, che lo assillano da ormai diversi mesi. "Sono stato ricoverato varie volte ma da due mesi non riesco a curarla", ha dichiarato Corona nel corso dell'intervento fatto in diretta su Radio Marte con Fabio Brescia.

Il ricovero

Non è la prima volta che Fabrizio Corona si mostra in ospedale. In passato aveva condiviso foto e video dal pronto soccorso, ma questa volta la situazione sembra essere più seria e complicata. Il 14 febbraio l'ex re dei paparazzi ha pubblicato su X alcune foto, in cui era ritratto in un letto del pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. A seguito dei primi accertamenti medici Corona è stato ricoverato nel reparto di cardiologia per curarsi. Contattato da Fanpage.it, l'ex marito di Nina Moric aveva parlato di "un'infezione grave" ma non aveva fornito ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Le condizioni

In collegamento radiofonico con Radio Marte Corona ha invece svelato di essere in una situazione critica: "È una roba brutta che non guarisce. Sono stato ricoverato varie volte ma da due mesi non riesco a curarla". L'infezione avrebbe avuto pesanti ripercussioni sulla salute del suo cuore, ma nonostante ciò l'ex re dei paparazzi non accenna a rallentare i ritmi: "Per me è uno sforzo. I medici dicono 'Ti devi fermare 10 giorni', un amico con cui lavoro mi dice: 'I grandi campioni si fermano e ripartono' ma io non ho il tempo, soprattutto ora. In questo momento ogni giorno vale oro".