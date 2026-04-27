L'ex fidanzato di Pamela Genini in procura: cosa ha detto ai pm

Si riaccendono ancora i riflettori sul caso di Pamela Genini, uccisa dall’ex compagno Marco Oneda, con un colpo di scena che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi. Francesco Dolci, ex fidanzato della donna, si è presentato in Procura a Bergamo accompagnato dal suo avvocato, mettendosi a disposizione degli inquirenti. La sua iniziativa non è passata inosservata, secondo quanto emerso, Dolci avrebbe deciso di consegnare materiale e dichiarazioni legate a un presunto coinvolgimento della vittima in un giro di riciclaggio. Un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori, già impegnati a ricostruire ogni dettaglio della vicenda.

Le dichiarazioni di Dolci

Al centro della testimonianza di Dolci ci sono racconti che, se confermati, potrebbero cambiare il quadro dell’indagine. L’uomo ha ribadito quanto già accennato in passato, sostenendo che Pamela viveva in una condizione di forte paura. "Pamela temeva per la sua vita", ha dichiarato, spiegando che la donna gli avrebbe confidato situazioni delicate e mostrato anche alcune conversazioni telefoniche. Secondo il suo racconto, si tratterebbe di contatti con soggetti legati a un presunto giro criminale. Dolci ha aggiunto: "Mi aveva fatto sentire molte telefonate tra lei e questi imprenditori del crimine. Lei purtroppo, suo malgrado, inconsapevolmente, era finita come vittima, sfruttata da queste persone perché dietro c’era un giro di riciclaggio internazionale". I materiali, tra messaggi e audio, sono ora al vaglio degli inquirenti, che stanno verificando l’attendibilità delle dichiarazioni e l’eventuale esistenza di collegamenti concreti.

Gli investigatori allargano il cerchio

Parallelamente alla deposizione dell’ex fidanzato, la Procura ha deciso di ascoltare anche persone molto vicine alla vittima. Due amiche e un amico stretto di Pamela Genini sono stati sentiti per raccogliere elementi utili a ricostruire il contesto personale e gli ultimi sviluppi della sua vita. L’obiettivo è quello di confrontare versioni e percezioni diverse, cercando eventuali riscontri alle parole di Dolci oppure elementi che possano smentirle. In questa fase, ogni testimonianza viene considerata cruciale per chiarire un quadro che resta ancora pieno di zone d’ombra.

I dubbi sul riciclaggio

Tra le voci ascoltate, emerge quella di un’amica della vittima, intervenuta anche in televisione. Il suo racconto restituisce un’immagine molto diversa da quella descritta da Dolci, soprattutto per quanto riguarda l’ipotesi di un coinvolgimento in attività illecite. "L’unica cosa che vorrei è avere giustizia e che i suoi resti vengano restituiti", ha detto con evidente emozione. Poi ha preso le distanze dalle ricostruzioni legate al denaro: "Riciclaggio? Non ne so niente. Io non sono a conoscenza di conti nascosti, tutto quello che aveva ce l’aveva a casa". Una posizione netta che evidenzia come, anche tra le persone più vicine alla donna, non ci sia una visione univoca della vicenda.

Il mistero della tomba profanata

Nel racconto dell’amica emerge anche un altro elemento inquietante, la profanazione della tomba di Pamela. Un episodio che ha scosso profondamente chi le voleva bene e che resta ancora senza una spiegazione definitiva. Secondo la testimonianza, dietro quel gesto potrebbe esserci una motivazione personale: "Chi ha profanato la tomba? Una persona che non ha saputo gestire il distacco e che voleva mantenere il controllo". Parole che aprono uno scenario psicologico complesso, in cui il confine tra dolore e ossessione diventa difficile da tracciare.

Il ritrovamento di un capello

Un altro dettaglio emerso negli ultimi giorni, riguarda l’abitazione di Francesco Dolci. L’uomo ha rivelato la presenza di due botole nascoste all’interno della casa, circostanza che ha attirato l’attenzione degli investigatori. In una di queste cavità è stato trovato un capello. Tuttavia, secondo gli esperti, si tratta di un elemento con valore probatorio quasi nullo. Anche se dovesse essere confermato che appartiene a Pamela Genini, il dato non sarebbe decisivo, dal momento che la donna frequentava abitualmente quell’abitazione. Il ritrovamento, quindi, al momento non modifica in modo sostanziale l’impianto investigativo, restando un elemento neutro.

Tra sospetti e verità da chiarire

Il caso continua a muoversi su più livelli, tra dichiarazioni, verifiche e nuovi spunti investigativi. Le parole di Francesco Dolci hanno introdotto una possibile pista legata a un contesto criminale internazionale, ma restano tutte da dimostrare.

Dall’altra parte, le testimonianze degli amici restituiscono un’immagine diversa, più legata alla quotidianità della vittima e lontana da scenari oscuri. In questo intreccio di versioni e indizi, gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio con cautela. L’obiettivo è fare luce su una vicenda che continua a presentare molte incognite.