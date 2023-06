"Made in Italy", ecco come la Francia vuole "rubarci" la Toscana (con l'ok dell'Europa)

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, lo aveva definito senza mezzi termini "un reato" , invitando nei giorni scorsi gli ideatori dell'iniziativa a fare un passo indietro. Ad oggi però, l'invito del Pd è stato idealmente rispedito al mittente: non solo il sito web de "La Toscane Occitane" continua a quanto pare a raccogliere prenotazioni, ma la pagina Facebook del consorzio in questione (seguita da oltre 17mila utenti) continua a pubblicare quotidianamente scorci del territorio locale che rimandano volutamente ai paesaggi toscani. Questa la polemica sorta fra Regione Toscana e la regione francese dell'Occitania, che rischia di rappresentare un nuovo motivo di contrasto fra Italia e Francia. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando l'uffico turistico dell'Occitania ha lanciato una campagna turistica promozionale per invogliare i turisti a visitare la zona compresa fra Tolosa, Montauban e Albi.

Fin qui nulla di male, non fosse per il nome scelto per l'operazione: l'area in questione è stata infatti ribattezzata a fini turistici "Toscane Occitane", con tanto di immagini di vigneti ed edifici che ricordano le colline del Chianti e la Val d'Orcia. Si tratterebbe oltretutto di un piano cofinanziato dall'Unione Europea, tramite il fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (come si legge sul sito dell'associazione francese). E nella "vera" Toscana, più di qualcuno ha quindi storto il naso: l'iniziativa non solo non è piaciuta, ma è stata vista come un tentativo sleale di attrarre visitatori giocando sull'assonanza. “Valuteremo le azioni da intraprendere - il pensiero di Giani - su questa storia non si scherza, perché il furto di identità è reato”. L'amministrazione regionale "dem" chiedeva in buona sostanza ai francesi di rimuovere il nome "Toscane" dalle locandine, dal logo e dal progetto in generale. E l'eurodeputato di Italia Viva, Nicola Danti, ha perciò presentato un'interrogazione sulla quale dovrà esprimersi la Commissione Europea.