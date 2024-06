Malpensa, cinque voli settimanali di Cathay Pacific per Hong Kong

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna a collegare MIlano a Hong Kong con cinque voli settimanali diretti la compagnia aerea Cathay Pacific che annuncia la novità dell’orario invernale operativo dal prossimo 27 ottobre. Il collegamento dall’aeroporto di Milano Malpensa, gestito da Sea, prevede la partenza alle 11.45 di ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Si tratta di un traguado importante per la compagnia aerea che negli ultimi due anni ha ripristinato il suo network e i collegamenti diretti da e per l’Italia, soddisfacendo sempre di più la richiesta del mercato di tornare a scoprire il mondo e, in particolare, la regione dell’Asia-Pacifico.

I viaggiatori – sia d’affari che leisure – potranno quindi raggiungere il principale hub finanziario e turistico dell'Asia, la “casa” di Cathay Pacific, e scoprire Hong Kong, oppure proseguire il proprio viaggio verso una delle mete dell’Asia-Pacifico che fanno parte del network della compagnia aerea, come Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Tailandia, Indonesia, la Cina continentale, Australia, Nuova Zelanda e molte altre destinazioni.

La compagnia tra l’ altro, di

recente è tornata nella top 5 del mondo in occasione degli ultimi, durante i quali è stata premiata anche per la World's Best Economy Class e come World’s Cleanest Airline.