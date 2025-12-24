Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Allarme acqua alta a Venezia

L'Italia nella morsa del maltempo proprio nel bel mezzo della Vigilia e del Santo Natale: un vortice ciclonico presente sul Mar Tirreno continuerà a dispensare piogge anche intense e persistenti e nevicate su Alpi e Appennini. Per giovedì 25 dicembre allerta rossa per una parte dell'Emilia-Romagna mentre l'acqua alta a Venezia potrebbe richiedere l'attivazione del Mose.

Criticità in Emilia-Romagna

Il bollettino della Protezione Civile indica, come anticipato, un'allerta rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. In particolare, l’attenzione è rivolta ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti in destra del fiume Reno con alimentazione collinare. Per adesso l'osservato speciale rimane il fiume Idice che ha già superato i livelli di attenzione. Allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella collina emiliana centrale, in quella bolognese, nella montagna bolognese e in tutta la Romagna fino alla Costa ferrarese. Per queste ragioni, rimarrà aperto 24 ore su 24 il centro operativo regionale di Protezione civile. A

Bologna e a Modena sono stati chiusi per allagamento alcuni sottopassi stradali: ,olti interventi anche nel Forlivese, per alberi caduti, oltre a piccoli smottamenti e allagamenti. Il Comune di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, ha emesso un’ordinanza di evacuazione dei piani interrati e seminterrati (valida da oggi mercoledì 24 dicembre e fino a cessata emergenza) a causa del maltempo di queste ore. La comunicazione è stata divulgata sulla pagina Facebook dell'ente.

Bora a Trieste

Trieste si è svegliata con da un forte vento di Bora che ha cominciato a soffiare dalla serata di ieri con raffiche anche intorno a 100/120 Km/h. Oltre al vento anche pioggia e un crollo delle temperature sia in città che in altre zone anche di montagna della regione.

Dove picchia il maltempo

Precipitazioni diffuse e persistenti colpiranno soprattutto i settori centrali della regione con la possibilità di frane: sulle zone appenniniche emiliane si prevedono nevicate dai 300/400 metri con accumuli di 5-15 cm sulle zone collinari e di ulteriori 20-30 cm sulle zone montuose. Attenzione ai venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da Nord-Est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore con mare agitato gli esperti non escludono l'esondazione di fiumi canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare. Gli esperti de Ilmeteo.it indicano accumuli anche di 100-150 mm in Emilia-Romagna con possibili disagi.

I rischi per Venezia

Il maltempo riporterà acqua alta a Venezia nel giorno di Natale: secondo il servizio

Centro Maree Avvisa, alle 2.30 della prossima notte sono previsti, con possibile attivazione del sistema Mose. A causa del venti di bora, per la città di Chioggia sono previsti 15 cm in più.