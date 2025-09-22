Un'ondata di maltempo colpisce il Nord: nubifragi in Lombardia, frane in Liguria

Come nelle attese, una forte perturbazione interessa soprattutto il Nord Italia già dalla scorsa notte con tantissima pioggia caduta in poco tempo in strette porzioni di territorio. Tra le criticità maggiori, in Lombardia, gli 80 mm caduti sull'area a Nord di Milano ma molto colpite anche le province di Como, Monza e Varese dove si registrati i principali danni legati al maltempo con numerosi allagamenti.

La situazione a Milano

L'assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, sui social ha raccomandato ai milanesi " la massima attenzione " ricordando che " è attivo il controllo sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro, alle 6 di questa mattina, sono state posizione le barriere mobili per precauzione. Attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi . I temporali - ha concluso su Facebook - continueranno intensi nella mattinata".

La situazione in Liguria

Va decisamente peggio su alcune zone della Liguria tra cui savonese e soprattutto la Valbormida tra i territori più colpiti nella notte dalla perturbazione che sta attraversando la Regione. "T ra le 22 di ieri sera e le 7 di questa mattina - scrive la Regione Liguria - si sono registrate cumulate molto significative: in particolare, a Dego sono caduti fino a 413 mm di pioggia in 8 ore, 111 mm in un’ora.Il fiume Bormida ha superato il secondo livello di guardia provocando parziali esondazioni. Oltre che a Dego e a Cairo Montenotte, allagamenti diffusi e frane si sono registrati anche a Piana Crixia, Carcare, Mallare. Centinaia le telefonate ai Vigili del fuoco che stanno operando sul territorio anche per trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate nelle auto sommerse dall’acqua" .

Sospesi i collegamenti ferroviari

Per queste ragioni è stato sospeso il traffico ferroviario a S.Giuseppe di Cairo (linee Savona/Alessandria e Savona/Torino), ha subìto interruzioni anche la linea Breil -Ventimiglia. Sulla linea Ventimiglia-Genova la circolazione è fortemente rallentata tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Rallentamenti anche sulla ⁠linea Genova-Torino tra Arquata Scrivia e Novi Ligure. Precipitazioni intense anche in Valle Stura: a Rossiglione si sono registrati fino a 270 mm in 8 ore.

Dove vige l'allerta arancione

La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la giornata odierna in Liguria e sui

settori settentrionali della Lombardia: allerta gialla, invece in Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, su gran parte del Piemonte, sul restante territorio della Lombardia e su alcuni settori di Umbria, Lazio e Sardegna.