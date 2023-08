Maltempo, frane e nubifragi al Nord: interrotte linee ferroviarie

Come da previsioni, puntuale è arrivata una forte ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio una fetta del nostro Paese con il Nord Italia a essere bersaglio di temporali, tempeste di vento, grandine e nubifragi. Come abbiamo visto sul Giornale.it, l'allerta rossa della Protezione Civilie in Lombardia è servita per allertare la popolazione a evitare spostamenti e prestare la massima attenzione ma situazioni di criticità non sono mancate su gran parte delle regioni settentrionali, da est a ovest.

Nubifragio in Liguria

Nella notte appena trascorsa un violento nubifragio ha colpito la Liguria con 80 millimetri di pioggia caduti a Genova nel giro di un'ora (si tratta di 80 litri d'acqua per metro quadrato) ma gli accumuli finali dell'evento spaziano tra i 100 e 200 mm. A causa della violenza della pioggia gli allagamenti non si contano, dalla stazione Piazza Principe alle aree più centrali: numerosi sottopassi sono stati chiusi, molti tombini sono saltati e non sono mancati black-out elettrici. Osservato speciale è il fiume Bisagno che ha già superato la prima soglia di guardia: tutto l'evento è stato accompagnato da una intensa attività elettrica con numerosi alberi abbattuti tra i quali uno di essi sopra un deposito di bombole di azoto nelle vicinanze dell'Ospedale Pediatrico Gaslini.

Interrotte linee ferroviarie

Sono stati proprio i fulmini a mandare in tilt alcuni impianti ferroviari a Novi Ligure: si sono registrati ritardi e stop alla linea Torino-Genova con alcuni treni costretti a fermarsi. Come detto, i disagi si sono registrati anche sul Nord-Est con una frana provocata dal maltempo in territorio austriaco che ha costretto all'interruzione ferroviaria del Brennero tra le stazioni di Steinach e Brennero: la linea, sulla quale transitano i treni internazionali Eurocity diretti in Italia e provenienti da Monaco di Baviera, sarà interrotta fino almeno alla tarda mattinata di oggi. Non va meglio per i treni Alta Velocità Milano-Modane-Parigi cancellati a causa di una frana in Savoia ma anche sulla linea Verona-Bolzano la circolazione è rallentata dalle 5 di questa mattina per i danni causati dal maltempo. Trenitalia ha fatto sapere che sono in corso gli interventi per ripristinare la linea ma intanto i ritardi e le cancellazioni sono numerosi. Un'altra frana, poi, poco prima delle sette di questa mattina ha costretto all'interruzione della strada Gardesana orientale, tra le province di Verona e Trento.

Massima soglia di allerta

Il maltempo non è finito: il vortice ciclonico presente sul Mediterraneo provocherà ancora forti piogge e temporali per tutta la giornata odierna. Anche il Piemonte, in allerta arancione, sperimenta piogge pesanti e continue da molte ore: a Torino piove ininterrottamente dalla notte e dopo i nubifragi dei giorni scorsi che hanno interessato in particolare le aree di Verbania, Vercelli e il Monferrato, la pioggia si è estesa anche al cuneese. Attenzione anche in Sardegna: la Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino con avverse condizioni meteo fino alle 14 di martedì a causa di venti forti da Maestrale con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle coste settentrionali e sui crinali con mareggiare sulle aree esposte.