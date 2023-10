Mediaset e il giornalista trovano l'accordo sull'auto-sospensione. Ricci: "La premier scoprirà che le ha fatto un favore"

Per ora Andrea Giambruno non apparirà su Rete 4 alla conduzione del Diario del giorno. Mediaset informa che il First Gentleman (fino a ieri) ha deciso di auto-sospendersi per una settimana. Una formula concordata con il giornalista per cercare di arginare almeno per il momento la difficile situazione. Poi si vedrà cosa accadrà. Anche se, vista la gravità di quanto mostrato nei fuori-onda di Striscia la notizia, pare proprio difficile che gli venga concesso di mostrare di nuovo il suo viso agli spettatori. Anzi la sua posizione potrebbe peggiorare fino a, magari, studiare un'uscita volontaria o concordata dall'azienda.

I vertici di Cologno, in primis l'ad Pier Silvio Berlusconi, si riservano di valutare nei prossimi giorni «con attenzione» la vicenda anche perché bisogna vedere se e come decideranno di reagire le colleghe con cui Giambruno ha scambiato frasi a dir poco triviali e i sindacati interni. E si dovrà soprattutto stare attenti a quanto materiale video e audio ha nei cassetti Antonio Ricci, pronto a centellinarlo sera dopo sera a Striscia. Ieri non ne ha tirati fuori di nuovi, ma Ricci è uno che prima di sparare a palle incatenate come ha fatto l'altro giorno contro il «fidanzato» più importante della nazione, riempie i computer di file. In un audio si sente pure dire «stai attento che se ti becca Striscia», ma probabilmente Giambruno pensava di essere un intoccabile o, peggio ancora, riteneva veramente che i suoi inviti a fare «threesome» o «foursome» fossero degli scherzi accettabili. Non per nulla l'unico commento che il patron del tg satirico ha rilasciato ieri dopo tutta la burrasca e la decisione comunicata via social dalla premier di rompere la relazione, è stato: «Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere». Segno che ne vedremo ancora delle belle. E chissà quanto sorride beffardo il papà di Striscia all'idea paventata da qualche commentatore che dietro il siluro lanciato contro il giornalista di Mediaset (da un programma di Mediaset realizzato dentro Mediaset) ci sarebbero motivazioni politiche, vale a dire una vendetta di Forza Italia contro Fratelli d'Italia o cose del genere.

A nessuno verrebbe mai in mente di «assoldare» Ricci per una qualsiasi campagna politica, ideologica o sociale, visto che lui fa quello che gli pare quando gli pare. E a Mediaset ha totale libertà da sempre e ci sta proprio perché ce l'ha. A volte ha preso in giro pure il fondatore dell'azienda Berlusconi e l'ad Pier Silvio. Comunque il problema ora ce l'hanno i vertici di Cologno che devono affrontare una situazione a dir poco imbarazzante, rimbalzata ovunque. Anche perché da questa stagione è stata inaugurata una policy editoriale volta a eliminare le derive più grevi di alcuni programmi restituendo all'azienda una immagine più internazionale. E certo il compagno della premier che si lascia andare a bieche allusioni sessuali (oltre a tutte le gaffe precedenti) dentro gli studi non è certo un aiuto.