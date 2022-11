"Non vi vogliamo". Il collettivo minaccia Meloni, Mattarella e von der Leyen

"Nel caso non fosse chiaro, lo ribadiamo: non siete e non sarete benvenuti, né a Bologna né altrove". Questo il messaggio che le rappresentanti del Laboratorio Cybilla hanno ribadito proprio nelle scorse ore. E lo hanno indirizzato al presidente del consiglio Giorgia Meloni, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen (attesi nel capoluogo dell'Emilia Romagna il prossimo 24 novembre per l'inaugurazione del "supercomputer" del polo tecnologico locale) anticipando l'intenzione di inscenare una nuova protesta nei loro confronti.

Il collettivo femminista da più parti considerato vicino alla sinistra ha infatti disposto in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook un'adunata che dovrebbe concretizzarsi proprio domani alle 17.30 in una via centrale della città emiliana: un'assemblea per decidere il da farsi ed organizzare le proteste in via dell'appuntameto della prossima settimana. Si tratta dei medesimi antagonisti che qualche giorno fa protestarono appendendo a testa in giù un fantoccio rappresentante Meloni. E che a quanto sembra stanno organizzando un'altra manifestazione, dopo aver espresso nuovamente la propria posizione in merito ai fatti della scorsa settimana. "A quanto pare è bastato un manichino per suscitare tanto clamore, quando un manichino è ciò che ogni giorno nelle pubblicità viene fatto dei nostri corpi di donne, relegando alcune di noi a statici oggetti, altre ancora all'invisibilità - ha ribadito il collettivo in un comunicato a tratti surreale pubblicato sulla propria pagina Facebook - l'impossibilità di avere una casa e un'autonomia ci relega a contesti che per noi non sono "safe", ci vincola a legami familiari che minano la nostra possibilità di scelta e di autodeterminazione".