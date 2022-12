Meloni ricorda Frattini: "Era mio amico..."

C'è un minimo comune denominatore nei numerosissimi messaggi di cordoglio espressi dal mondo della politica per ricordare Franco Frattini. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco, o che semplicemente hanno avuto modo di conoscerlo nelle vesti di privato cittadino, parlano di Frattini come uomo competente, garbato, intelligente. Un uomo delle istituzioni, che ha saputo dare il massimo, e il meglio, in ogni circostanza.

Il ricordo di Meloni

" Era mio amico. Rivolgo a nome del Governo sentite condoglianze a famiglia e amici ", ha scritto sui social Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha definito Frattini "uomo garbato e intelligente", nonché "servitore delle istituzioni". "Saremo fieri di portare a termine la riforma del codice degli appalti alla quale aveva lavorato con dedizione", ha concluso Meloni.

È impossibile riportare ogni singolo messaggio di vicinanza proferito per salutare l'ex presidente del consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri. Nelle ultime ore si sono espresse le principali figure istituzionali e politiche del Paese, compreso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Calderoli: "Piango la scomparsa di un amico"

Tra i messaggi più commoventi troviamo tuttavia quello di Roberto Calderoli, che piange la scomparsa di un " amico " con cui ha condiviso anni di lavoro al governo. " Perdiamo un uomo che per decenni ha servito bene le nostre istituzioni, dando il massimo impegno, con passione e serietà, mettendoci il cuore e mettendo la sua preziosa competenza da giurista al servizio del Paese ", ha dichiarato, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

" Sono addolorato e in questo momento non posso che pensare anche all'altro amico, e coetaneo, Roberto Maroni. E ancora una volta penso al nemico o ospite indesiderato, il tumore, che io come tanti italiani combatto da dieci anni: investire sulla ricerca, e sulla cura oncologica, oltre che sulla prevenzione, deve essere una priorità. Lo stiamo facendo, ma possiamo fare di più, dobbiamo fare di più ", ha aggiunto Calderoli.

Il ricordo di Giorgetti e Gasparri

Giancarlo Giorgetti ha ricordato Frattini con affetto e rispetto. " Aver appreso della morte prematura dell'amico Franco Frattini mi ha addolorato tantissimo. Lo ricordo con affetto e rispetto, grato dei suoi consigli, insieme abbiamo combattuto tante battaglie. Sempre misurato e preparato, si è sempre distinto per dignità e grande educazione. Ai suoi familiari vanno le mie più sentite condoglianze ", ha affermato il ministro dell'Economia.

Lungo e profondo l'omaggio di Maurizio Gasparri. Il vicepresidente del Senato ha definito Frattini " l'uomo di Stato per eccellenza ". " Ha ricoperto ogni tipo di incarico. Fin da ragazzo ha superato ogni prova, ogni selezione, ogni concorso, affermando in ogni contesto le sue qualità e la sua competenza. Sapeva rispondere a qualsiasi quesito giuridico. Sapeva trovare soluzioni all'impronta della saggezza e della scienza giuridica a qualsiasi problema ", ha detto, in uno dei passaggi più sentiti, l'esponente di FI.

Piantedosi: "Ai familiari la mia vicinanza"

Matteo Piantedosi ha fatto presente che la giustizia amministrativa ha perso " una autorevolissima guida e un fondamentale punto di riferimento ", sempre vicino al ministero dell'Interno al quale ha offerto la sua esperienza e competenza " in passaggi delicati della vita amministrativa ".