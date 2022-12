La nuova strategia delle Ong per aggirare le direttive italiane

Le navi Ong in mare sono al momento quattro, visto che la Louise Michel nella notte è arrivata a Lampedusa. Due hanno raggiunto la piena capacità e navigano ora al confine italiano, altre due si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centrale per nuove missioni. Sembra che sia in atto una nuova strategia da parte delle navi Ong, atta ad aggirare le disposizioni italiane, per costringere il nostro Paese a prendersi carico dei migranti. La nave Louise Michel è stata segnata come evento Sar ma ora c'è il giallo della Geo Barents, in acque territoriali italiane ma, come riferisce l'Ansa, senza aver avuto l'assegnazione di un porto.

Louise Michel evento Sar: ecco perché lo sbarco a Lampedusa

Ieri la nave Louise Michel, battente bandiera tedesca, ha sconfinato in due occasioni in acque territoriali italiane. Ha forzato la mano entrando nel territorio di Lampedusa e in serata ha avuto il permesso di attraccare al molo, dove sono sbarcati 33 migranti, tutti provenienti dall'Egitto. Lampedusa è al collasso con oltre 1.300 persone nel suo hotspot e nessuna possibilità di alleggerimento a causa delle difficili condizioni meteomarine. Ed è proprio appellandosi a queste che la Louise Michel ha potuto toccare terra in Italia. A quanto si apprende, infatti, l'attracco del motoscafo tedesco sarebbe stato gestito come evento Sar dalle capitanerie di porto, analogamente a quanto accadde alla Rise Above, fatta sbarcare a Reggio Calabria lo scorso novembre. La nave, di piccole dimensioni, pare fosse in una situazione di emergenza per le avverse condizioni del mare ed è stata quindi autorizzata all'avvicinamento e allo sbarco sull'isola.

Screenshot da Vesselfinder

Il giallo della Geo Barents

Diverso il caso delle altre due navi, la Humanity 1 e la Geo Barents, che si trovano lungo la costa orientale della Sicilia. Mentre la prima, battente bandiera tedesca, al momento si tiene a una distanza ragionevole dalle acque territoriali italiane, la seconda, battente bandiera norvegese, le ha superate e sta puntando verso Siracusa. In un primo momento, così come indicano i dati disponibili online, la nave sembrava destinata all'attracco ad Augusta ma ora è diretta verso Siracusa.

Secondo si apprende, infatti, pare che la nave abbia chiesto un Medevac, ossia una evacuazione medica d'urgenza al centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (Itmrcc) per un minore non accompagnato che lamenta dolori all'addome. Non è dato sapere al momento se la nave verrà accompagnata in porto per consentire il solo sbarco del minore o se verrà raggiunta da una motovedetta italiana per il trasbordo del migrante. La Geo Barents è una delle navi che lo scorso novembre sono state coinvolte nel braccio di ferro con l'Italia per lo sbarco a Catania. Una volta raggiunto il porto per lo sbarco dei soggetti fragili, la nave si è rifiutata di lasciare le acque territoriali, come intimato dal governo, rimanendo in banchina fino a quando non sono stati fatti sbarcare tutti i migranti a bordo.