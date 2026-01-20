Metal detector in aula, anche i dirigenti scolastici promuovono la proposta di Valditara

Dopo che la proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di introdurre i metal detector nelle scuole più problematiche ha avuto un riscontro positivo tra gli studenti (favorevoli 6 su 10), l'iniziativa per la sicurezza personale riscuote successo anche tra i dirigenti scolastici. Al Giornale, recentemente, il ministro Valditara ha rilasciato un'intervista dove auspica più controllinegli istituti a rischio e una maggiore educazione dei giovani al rispetto. Immediata la risposta dal mondo della scuola.

"Favorevoli ai metal detector"

" Da tempo denunciamo il clima di crescente violenza e aggressività che si respira a scuola ", dichiara il presidente nazionale del sindacato "Dirigentiscuola" dei dirigenti scolastici, Attilio Fratta, che ricorda il caso di cronaca nera avvenuto in Liguria con uno studente accoltellato in classe. " La tragedia di La Spezia non è che il culmine di un'escalation che va avanti da anni e che colpisce anche docenti, personale, dirigenti. E' ora di riconoscere che l'educazione è un tassello fondamentale nella definizione della personalità, ma non può tutto: d'accordo la formazione e il recupero ma non possiamo nel frattempo stare a guardare aspettando il prossimo accoltellamento ". Secondo Fratta, quindi, " ben vengano i metal detector, o qualsivoglia altra forma di controllo, ma anche sanzioni alle famiglie per la 'culpa in educando' e, dove necessario, controlli agli ingressi. In certe scuole, lo sappiamo bene, entra di tutto: tabacco, stupefacenti, alcol, droga, armi. Basta con la retorica del "migliore dei mondi possibili": la scuola, se mai lo è stata, non è più così" .

Il problema sicurezza nelle scuole

Purtroppo, capita che i coltelli si trovino "insospettabilmente" negli zaini di non pochi alunni: ecco perché sarebbe opportuno introdurre la misura pensata dal ministro così da aiutare il personale scolastico per tutte le opportune verifiche, " magari con l'ausilio di operatori qualificati. Qui è un fatto di sicurezza di tutti, non si può scherzare o fare finta che vada tutto bene e che con un "patto" e un paio di interventi educativi si scardinino atteggiamenti appresi in ben altri contesti", aggiunge Fratta.

Il presidente dei dirigenti scolastici dà infine la sua idea sui metal detector. " Bisognerà studiarne bene l'implementazione per evitare controlli illegittimi, invasivi o ridondanti, e adottare quegli accorgimenti operativi che impediscano un eccessivo rallentamento delle operazioni di accesso a scuola (lo abbiamo già visto durante il Covid con la misurazione della temperatura corporea all'ingresso). È una misura da pensare bene ma da parte nostra, ripeto, non c'è nessuna preclusione. Si tratta di dare un segnale forte per tutelare la sicurezza di tutti: alunni, personale, ospiti delle strutture scolastiche. Facciano la loro parte anche le famiglie. Un ragazzo non può uscire di casa con un coltello nello zaino ".

Coltelli e giovani: i numeri

I numeri non mentono e sono preoccupanti: dal 2019 al 2024, i minori segnalati per porto di armi improprie - dai coltelli alle noccoliere, dalle mazze alle catene, fino agli storditori elettrici - sono passati da 778 a 1946 e nel primo semestre del 2025 sono già 1096.

È quanto emerge dall'anticipazione di una ricerca di Save the Children, realizzata grazie alla collaborazione con il dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero di via Arenula e il supporto del servizio di Analisi Criminale del dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno.