Il piccolo Ethan è finalmente tornato in Italia

L’attesa è finita. Nel pomeriggio di oggi all’aeroporto napoletano di Capodichino è atterrato l’aereo con a bordo il piccolo Ethan Nichols, il bambino che lo scorso 30 agosto, all’età di sei mesi, fu sottratto alla madre italiana e condotto di nascosto negli Stati Uniti dal padre che poi si era reso irreperibile.

Con il piccolo, a bordo del velivolo c’era la mamma, Claudia Ciampa. Quest’ultima, uscita dal gate degli arrivi con Ethan sulle spalle, è stata subito accolta dagli abbracci dei familiari giunti in aeroporto per la grande occasione.

Mamma e piccino sono così tornati in pullmino a Piano di Sorrento, comune della provincia di Napoli. Ad aspettarli c’era quasi tutta l’amministrazione comunale con in prima fila il sindaco Salvatore Cappiello e il vicesindaco Giovanni Iaccarino. Non solo. Perché ad accogliere Claudia ed Ethan vi erano anche decine di concittadini. " Ora possiamo ripartire - ha detto commosso il primo cittadino - eravamo tutti con il fiato sospeso e speravamo tanto di vivere questo momento. Riposate ora, ci vedremo nei prossimi giorni in Comune per un saluto ufficiale”.

"Sono felicissima – ha commentato mamma Claudia - perché l'incubo è passato. Ringrazio il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'avvocato Gian Ettore Gassani, i legali americani Quinn & Dworakowski, tutte le persone che ci hanno aiutato e supportato tantissimo in questo periodo terribile anche accogliendoci nelle loro case. Non vediamo l'ora di tornare a casa e di riabbracciare tutti, i fratellini Ettore e Clelia che ogni giorno mi chiedevano quando tornavamo e io, fino ad adesso, non sapevo mai cosa rispondere. Finalmente oggi gli ho potuto dire che stiamo tornando tutti insieme, con Ethan. Ce l'abbiamo fatta".

Intanto la cittadina dove vive Ethan è in festa.

Il parroco,, ha deciso di salutare l’arrivo di Claudia e del figlio con un suono delle campane della chiesa di San Michele. Fuochi d’artificio hanno colorato il cielo della cittadina della Costiera.