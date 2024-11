Ethan ritrovato in California. L'aveva rapito il padre

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato ritrovato in California, con il padre, il piccolo Ethan, sette mesi, sottratto dall'uomo alla madre Claudia Ciampa. La donna aveva denunciato il «rapimento» lo scorso 30 agosto quando, approfittando di una vacanza in Salento, Eric Howard Nichols aveva sottratto il piccolo alla madre ed era sparito.

Ieri, dopo tre mesi di ricerche affannose che a un certo punto erano sembrate senza via d'uscita, la polizia degli Stati Uniti ha finalmente individuato la posizione di Nichols, ha fatto irruzione nell'appartamento e ha sottoposto Ethan alla custodia delle autorità con un provvedimento d'urgenza del giudice. Il piccolo Ethan sarà affidato alla madre, che oggi prenderà il primo volo disponibile per Los Angeles per riabbracciare il piccolo e assistere nei prossimi giorni all'udienza che dovrebbe decidere tempi e modalità del rimpatrio del minore in Italia, ai sensi della convenzione dell'Aja.

«Mi sembra la fine di un incubo ma so già che mi attendono ancora molte udienze e adempimenti di carattere legale e burocratico. Il mio bambino in mano ad una persona così non può più rimanere», ha detto a caldo la Ciampa, che vive a Piano di Sorrento, in Campania. Dove era residente anche l'ex compagno Nichols, nato a Cincinnati ma con la doppia cittadinanza italo-americana.

Per il ritrovamento di Ethan è stata fondamentale la cooperazione tra le autorità italiane e statunitensi, come sottolinea l'avvocato della Ciampa Gian Ettore Gassani: «Ringrazio anche io, come la signora Ciampa, il ministro Antonio Tajani e il ministero degli Esteri, degli Interni e della Giustizia, oltre alle autorità diplomatiche negli Stati Uniti, per essere riusciti in un'impresa che sembrava disperata. Le sottrazioni internazionali di minori sono in vertiginoso aumento. A mio parere, data la gravità di questo reato, ne andrebbero inasprite le pene per creare un deterrente. Ogni anno in Italia vengono sottratti 250 bambini e portati all'estero. Attualmente sono circa 527 i casi ancora da risolvere. Adesso non ci resta che aspettare la signora Ciampa torni nella sua bellissima Piano di Sorrento con il bambino in braccio. Fra pochi giorni partirò anche io alla volta di Los Angeles per risolvere tutte le altre questioni».

Ethan era stato rapito dal padre con il pretesto di una passeggiata.

L'uomo aveva preso invece un volo da Brindisi alla volta degli Stati Uniti, approfittando del passaporto americano del neonato, nato in Ohio. Al momento del rapimento Claudia era nel pieno dell'allattamento e si è dovuta sottoporre a una terapia per interrompere l'allattamento come forma di prevenzione della mastite.