"Questi miserabili...": l'utimo delirio di Ovadia contro Israele

Tra i più vivaci oppositori di Israele, Moni Ovadia continua a sparare a zero. Già nella bufera per alcune sue dichiarazioni sullo Stato ebraico, l’attore e scrittore ebreo è stato tra i grandi protagonisti della manifestazione organizzata a Milano da Democrazia sovrana e popolare intitolata “Ora la Pace – Palestina libera”. "L'antisemitismo è una latenza cretina, che esiste, ma diventa un problema vero, quando ottiene spazio politico. Oggi non è così" , il j’accuse dell’intellettuale, che non ha esitato a utilizzare termini forti come “miserabili” e “colonialismo schifoso” .

"Per me che sono ebreo è stata fatta una cosa terrificante: la strumentalizzazione dell'Olocausto per giustificare l'oppressione del popolo palestinese. Questi miserabili hanno scaricato sul popolo palestinese lo sterminio di 6 milioni di ebrei, rom, sinti e gli altri. Uno sterminio che è avvenuto in Europa, non nei Paesi arabi” , ha aggiunto Ovadia. Un giudizio tranchant, perentorio che ribadisce ancora una volta il suo pensiero su quanto sta accadendo in Medio Oriente: “Se senti il peso di quella responsabilità e decidi di scaricarlo sui palestinesi, dicendo che 'tanto sono un popolo di serie c', allora sei un colonialista schifoso, un verme. Io lo trovo ripugnante” .

Reduce dalla querelle sull’addio al teatro di Ferrara con tanto di vittimismo, Ovadia è tornato a parlare del brutale attacco di Hamas del 7 ottobre. Dopo aver definito l’assalto contro Israele “una cosa terrificante ed efferata” , lo scrittore ha respinto il paragone con l’Olocausto nazista: anche se ammazzare civili indifesi non può mai trovare una giustificazione, per il 77enne si è tratto semplicemente del "risultato di un'oppressione ultra-cinquantennale". Un’analisi chiara, netta, che non lascia spazio a interpretazioni o giustificazioni.