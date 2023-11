Raffica di scioperi fino a Natale: tutte le date da cerchiare in rosso sul calendario

A tenere il banco in queste ore è il braccio di ferro tra il governo e sindacati per quanto riguarda lo sciopero generale di venerdì 17 novembre. Cgil e Uil sembrano essere disposte allo scontro con l'esecutivo, che dal suo canto - per bocca di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture - è pronto a intervenire stabilendo delle limitazioni orarie per evitare di bloccare il Paese. Ma è solamente un appuntamento di una raffica di manifestazioni che fino a Natale interesseranno l'Italia: ecco le date degli "stop" da cerchiare in rosso sul calendario.

17 novembre: trasporto, scuola e pubblico impiego

Allo stato attuale la Confederazione generale italiana del lavoro e l'Unione italiana del lavoro hanno confermato la proclamazione dello sciopero generale e delle sue modalità di svolgimento per la giornata del 17 novembre. Si scenderà in piazza per chiedere urgentemente di invertire la rotta, cambiando la politica economica e sociale portata avanti dal governo guidato da Giorgia Meloni. Tra tutte le tematiche spiccano pensioni, aumento dei salari e lotta all'evasione fiscale. Lo sciopero (di 8 ore o dell'intero turno) interesserà i dipendenti pubblici, i trasporti, i settori scuola e università. Si rischia la paralisi del trasporto nelle principali città.

20 novembre: proteste in Sicilia

La protesta contro la manovra raggiungerà la Sicilia lunedì 20 novembre. A discuterne sono stati gli esecutivi unitari di Cgil e Uil siciliane riuniti a Pergusa, che hanno deciso di replicare con lo sciopero generale e la manifestazione a carattere regionale. Alla base dell'azione vi sono temi come giovani, lavoro, istruzione e trasporti. Dura condanna anche verso il progetto dell'Autonomia differenziata. Fino alla prossima settimana si terranno assemblee nei luoghi di lavoro e iniziative territoriali.

24 novembre: manifestazioni nelle Regioni del Nord

Occhi puntati anche su venerdì 24 novembre, quando lo sciopero di 8 ore o dell'interno turno riguarderà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle Regioni del Nord: nello specifico si tratta di Val d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Trentino, Friuli, Liguria, Lombardia, Emilia e Veneto. A Torino le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini della Cgil, mentre a Brescia sarà il turno di Pierpaolo Bombardieri della Uil.

25 novembre: tocca alla Cisl

Con un approccio meno ideologico rispetto a Cgil e Uil ma più improntato al dialogo con il governo, la Cisl scenderà in piazza Santi Apostoli a Roma sabato 25 novembre. Nella giornata di mobilitazione si chiederanno più risorse sulla sanità, sull'istruzione e sugli enti locali, tracciando la rotta per sbloccare le assunzioni e per adottare gli strumenti per contrastare la povertà. Nei giorni scorsi Luigi Sbarra, segretario della Confederazione italiana sindacati lavoratori, si è schierato contro il ricorso allo sciopero generale in questa fase perché " chiede ulteriori sacrifici ai lavoratori e rischia di trasferire tensioni e conflitto nelle imprese senza che queste abbiamo responsabilità ". Nel suo giudizio sulla Legge di Bilancio ha affermato di vedere " molte luci ".

27 novembre: la Sardegna scende in piazza

La Sardegna sciopererà lunedì 27 novembre. Per Fausto Durante, segretario della Cgil Sardegna, la manovra del governo Meloni " non affronta il crollo del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, non rispetta gli impegni per il rinnovo dei contratti, elude il tema del precariato e del salario minimo e interviene sulle pensioni peggiorando ulteriormente la situazione ". Maurizio Landini chiuderà la manifestazione a Cagliari.

1 dicembre: sciopera il Sud

Nella giornata di venerdì 1 dicembre a incrociare le braccia per 8 ore o per l'intero turno saranno tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle Regioni del Sud. Saranno coinvolti Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Le manifestazioni e/o i presidi, con cortei e/o comizi, potranno essere organizzati - di comune intesa - in ogni capoluogo di provincia e/o regione. Alla manifestazione di Napoli è atteso Landini; a Bari è previsto l'intervento di Bombardieri.

5 dicembre: i medici incrociano le braccia

Nonostante il confronto avviato con il ministro della Salute Orazio Schillaci, per Anaao Assomed e Cimo-Fesmed è confermato lo sciopero di 24 ore dei medici e dirigenti sanitari di martedi 5 dicembre prossimo. Si ritiene che le misure inserite nella Legge di Bilancio non siano in grado né di risollevare il Servizio sanitario nazionale " dalla grave crisi in cui si trova " né di soddisfare le richieste della categoria. Al governo si chiede un segnale per evitare il collasso della sanità " che deve rimanere pubblica per garantire a tutti il diritto alla tutela della salute ".

22 dicembre: si ferma il comparto commercio

Infine venerdì 22 dicembre si fermeranno le lavoratrici e i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese del Terziario, Distribuzione e Servizi, della Distribuzione Moderna Organizzata e della Distribuzione Cooperativa. La giornata di sciopero è stata indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Il dito è puntato contro le associazioni datoriali di settore, accusate di non essersi mostrate disponibili a riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori incrementi retributivi in linea con l'andamento inflazionistico.