Salone Franchising Milano tra futuro dell'impresa e nuova occupazione

Salone Franchising Milano, appuntamento unico in Italia per chi vuol fare impresa in modo solido, strutturato e vincente, torna dal 2 al 4 ottobre 2025 all’Allianz MiCo con un edizione - presentata da Fiera Milano - in cui si propone come hub strategico di opportunità, formazione e connessioni qualificate in grado di offrire ad aspiranti franchisee, potenziali imprenditori, investitori e manager uno sguardo privilegiato su un comparto in costante crescita, sempre più importante per l’economia italiana mettendo al centro persone, progetti, partnership e strumenti concreti per costruire il proprio futuro imprenditoriale.

“Fiera Milano è da sempre al fianco delle imprese che vogliono crescere e dei professionisti pronti a mettersi in gioco – ha detto presentando la manifestazione Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano –. Il franchising è un settore solido capace di generare valore reale per il sistema Paese: ogni euro investito in questo comparto ne attiva 2,8 nell’economia italiana, per questo vogliamo offrire una piattaforma concreta per mettere in relazione le migliori realtà del mercato, diffondere modelli imprenditoriali di successo e favorire la nascita di nuove opportunità occupazionali”.

Ruolo confermato dal contributo attivo delle principali associazioni del franchising italiano – Assofranchising, Confimprese e Federfranchising – protagoniste nella definizione di contenuti strategici, percorsi formativi e momenti di confronto che approfondiranno modelli di business, aspetti normativi e trend di mercato. Anche Eurospin ha confermato per il terzo anno il sostegno alla manifestazione come main partner: l’insegna leader nel settore della Gdo porterà al Salone la propria esperienza trentennale che potrà ispirare i futuri franchisee, ma anche orientarei franchisor che intendono crescere nel rispetto di valori chiari, modelli organizzativi solidi e strategie di espansione sostenibili, indicando nuove vie come quella delle aperture nei centri urbani delle città.

Argomenti approfonditi in una serie di confronti sul tema “Franchising: si può fare - Un ponte tra formazione, autoimpiego e accesso al credito” dedicati all’attualità e al futuro del settore. “Lo stato di salute del settore: parola alle associazioni” con Alberto Cogliati presidente di Assofranchising; Alessandro Ravecca presidente di Federfranchising; Mario Resca presidente di Confimprese. “Successi e sfide: parola alle aziende” con Sergio Capozzi responsabile Sviluppo Franchising di Burger King Italia, Filippo Maria Catenacci responsabile di Franchising Italia, Eurospin; Pierpaolo Coli, head of franchising Doppio Malto. “Salone Franchising Milano: tema e obiettivi dell’edizione 2025” con Francesca Cavallo head hospitality exhibitions, Fiera Milano. “Accesso al credito: il primo passo per il successo dell’imprenditore di domani” con Riccardo Colombo responsabile Sviluppo e accordi commerciali di Banco BPM; Michela Guasti responsabile Rapporti bancari di Italia Comfidi; Domenico Luciano direttore Comunicazione e marketing di Grenk.

TRE TEMI PER SCRIVERE IL FUTURO

Il Salone si propone infatti come motore di crescita per chi vuol intraprendere un percorso imprenditoriale nel mondo del franchising, puntando sui temi chiave: formazione, autoimpiego e accesso al credito. Tre leve strategiche per affrontare il mercato con consapevolezza, strumenti concreti e una visione sostenibile del fare impresa. La formazione è la chiave del successo nel franchising, presupposto essenziale per acquisire le competenze necessarie ad affrontare con consapevolezza e preparazione il percorso da franchisee o da franchisor. A testimonianza dell’importanza attribuita oggi alla preparazione professionale, sono nati percorsi formativi specifici, come il MAREF – Master in Management del Retail e delle Reti in Franchising, promosso da Federfranchising insieme all’Università Bicocca di Milano, primo master italiano dedicato a questo ambito che fonde teoria accademica e pratica aziendale.

La formazione sarà il fulcro del palinsesto del Main Stage, realizzato in collaborazione con Retail Hub, che sarà un punto d’incontro tra apprendimento e ispirazione: contenuti di alto valore, keynote, workshop e case study offrirà strumenti concreti e visioni innovative per affrontare le sfide del mercato. Il tema dell’autoimpiego sarà invece al centro dell’attenzione come leva della crescita dell’occupazione e dell’inclusione professionale di diverse categorie di lavoratori. Come evidenziato da Assofranchising, in un contesto segnato, secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da oltre 528.000 licenziamenti nel 2023 - di cui il 32,2% ha riguardato lavoratori over 50 - il franchising si conferma uno strumento imprenditoriale inclusivo e ad alto potenziale, capace di offrire una seconda opportunità a profili con solide competenze, ma con maggiori difficoltà di reinserimento. Infatti, se solo l'1% dei 170.340 lavoratori over 50 licenziati nel 2023 decidesse di intraprendere un'attività in franchising, si potrebbero generare immediatamente 1.700 nuovi punti vendita.

Rafforzando il dialogo con le società di outplacement e con il sistema del credito, il modello del franchising si propone come volano per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e strumento efficace per accompagnare il cambiamento del mercato del lavoro. L’accesso al credito sarà affrontato con uno sguardo pratico, attraverso la presentazione di strumenti, incentivi pubblici e partnership bancarie pensate per sostenere gli investimenti iniziali dei nuovi affiliati. Secondo uno studio di Confimprese, il franchising si conferma una formula distributiva di successo tra le scelte strategiche dei retailer, tanto che le aperture registrano una crescita del 5,6%, mentre i diretti del 4,9%. Gli istituti di credito mostrano infatti una maggiore propensione al supporto del settore. Banco BPM, ad esempio, ha sviluppato soluzioni finanziarie ad hoc per i franchisee, con circa 200 operazioni concluse nel 2024 e oltre 100 milioni di euro erogati.

Un ruolo strategico è ricoperto anche dai Confidi, che accompagnano le Pmi non solo nell’accesso ai fondi, ma anche nella definizione di business plan e strategie finanziarie personalizzate, in un’ottica di prossimità e affiancamento concreto. Italia Comfidi, ad esempio, ha destinato nel 2024 quasi un terzo delle proprie garanzie alle start-up, con un’incidenza del 36% nel comparto retail. Tra le leve alternative per ridurre la necessità di finanziamenti bancari, si distingue il noleggio operativo, modello promosso da Grenke – realtà che supporta oltre 200 affiliati, di cui circa un quarto franchisor – come strumento efficace per liberare liquidità e accelerare la trasformazione digitale.

GRANDI FRANCHISOR

Salone Franchising Milano è una vetrina d’eccezione per i brand più rappresentativi, a partire dal main partner Eurospin, che integra la propria strategia di espansione anche con l’ingresso nei centri urbani delle grandi città, contribuendo a democratizzare l’accesso alla convenienza attraverso una rete di distribuzione capillare e affidabile, anche in un contesto segnato dal carovita. Molti i brand che tornano alla manifestazione per consolidare il network di affiliati e incontrare nuovi potenziali partner.

Tra gli altri, Alice Pizza, Anytime Fitness, Gruppo Cigierre, Kipoint, La Yogurteria, L’Erbolario, Naturhouse, Yoyogurt e Doppio Malto che, con un ambizioso piano di sviluppo, punta a raggiungere quota 100 nei prossimi tre anni che coinvolge l’intero ecosistema del marchio, basato su un modello integrato che include birrificio, centro di produzione e rete di locali, per un controllo completo e diretto della filiera. Numerosi anche i brandcome Brico Center, Brooklyn Fitboxing, Burger King, Hamerica’s e Unes con Rom’antica, solo per citarne alcuni.Tutte le informazioni su