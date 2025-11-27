Santanché dopo le minacce: "Devastante clima d'odio". Identificato l'autore

"Penso sia devastante che ci sia un clima di odio e si arrivi appunto a minacciare le persone di morte. Questo lo trovo brutto, ma non fa niente: vado avanti per la mia strada, faccio quello che devo fare e non posso fare altri commenti". La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha commentato così le minacce di morte ricevute sui social, a margine del BizTravel Forum 2025 in corso a Milano. "Hanno identificato chi è - ha aggiunto riferendosi all'utente di Facebook, autore delle minacce -. Ringrazio le Forze dell'Ordine per il grande lavoro che hanno fatto. Sono riuscite a capire chi è, dove abita e quali fossero le sue intenzioni". Come anticipato dal Giornale, un utente sui social aveva scritto: "Nessuno spara alla Santanchè? Non si dimette? L'unico modo per farla dimettere e prendere un fucile e sparare". Alla ministra era stato notificato un atto di un procedimento penale in cui era parte offesa.

Sono arrivate in giornata le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato. "Solidarietà e vicinanza alla senatrice e amica Daniela Santanchè per le minacce di morte ricevute sui social. Le intimidazioni, gravi e inaccettabili, anche on line non vanno mai sottovalutate e sono da condannare sempre con estrema fermezza". “Esprimo la mia piena vicinanza al ministro Daniela Santanchè per le gravi minacce ricevute sui social network. Ancora una volta il web è teatro di episodi inaccettabili di violenza che vanno condannati senza esitazione.

In un Paese civile e democratico non possono esistere "zone franche": le minacce di morte online costituiscono reato e devono essere perseguite e contrastate con ogni mezzo a disposizione delle autorità", le parole del ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.