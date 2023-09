"Sui social c'è ancora chi mi insulta". Lo sfogo della giornalista Greta Beccaglia

Denunciò il tifoso della Fiorentina che le palpò il fondoschiena in diretta televisiva, all'uscita dello stadio di Empoli. A distanza di un biennio da quell'episodio, l'uomo non le avrebbe ancora chiesto scusa di persona e lei continuerebbe a ricevere messaggi di insulti sui social network. Questo, stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, è quanto ha dichiarato nelle scorse ore la giornalista Greta Beccaglia, salita alla ribalta delle cronache nazionali per quanto avvenuto nel 2021 al termine della partita di calcio fra Empoli e Fiorentina. La ragazza era in collegamento con gli studi di Toscana Tv, televisione regionale per la quale lavorava. E stava intervistando alcuni tifosi fuori dall'impianto, quando un supporter viola le toccò il fondoschiena per poi allontanarsi.

Quest'ultimo è poi stato rintracciato a seguito della denuncia di Beccaglia, rimediando una condanna per violenza sessuale ad un anno e sei mesi di reclusione (con sospensione condizionale della pena per cinque anni, subordinata alla partecipazione dell'imputato ad alcuni percorsi di recupero). L'accaduto causò peraltro anche la sospensione di Giorgio Micheletti, giornalista e conduttore del programma televisivo sullo sport nel quale lavorava la giovane: quest'ultimo, pur stigmatizzando il gesto in diretta e manifestando solidarietà alla donna, l'avrebbe invitata a non pensarci e ad andare avanti. Un atteggiamento che secondo il diretto interessato era volto a tranquillizzare Beccaglia, ma che l'azienda non aveva a quanto sembra giudicato consono alla situazione. Beccaglia, alla quale sarebbe stata poi assegnata la conduzione di una trasmissione sportiva su Toscana Tv, è tornata in auge nei giorni scorsi, partecipando al programma di Rai 1 "Storie Italiane".