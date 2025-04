Tamponi per i test tossicologici, così il governo vuol fermare la strage sulle strade

Ascolta ora 00:00 00:00

Troppi morti sulle strade a causa di automobilisti alla guida sotto l’effetto di stupefacenti. Un’escalation di vittime che negli ultimi anni sono aumentate in modo esponenziale. Regole più stringenti dunque, per evitare che la strage continui. È questa la ratio della direttiva datata 11 aprile 2025 e in vigore da oggi in tema di “test tossicologici”. Norme varate dai ministeri dell’Interno e della Salute sicuri che le nuove regole non andranno incontro a nessun inciampo sul terreno della legittimità e sul piano dell’effettiva applicazione delle nuove norme. Medici e sindacati di polizia hanno qualche riserva in più (“Gli agenti non possono trasformarsi in infermieri”) ma l’applicazione della direttiva servirà anche per verificarne l’efficacia.

Ma in concreto cosa cambia rispetto al passato? Le forze dell’ordine, dopo aver fermato l’automobilista da sottoporre all’esame anti droga, dovranno eseguire un “tampone del cavo orale per accertare presenza di droga o alcol” valutando nel contempo eventuali “farmaci assunti per terapie”. Operativamente è possibile questo protocollo durante un posto di blocco su strada? Viminale e ministero della Salute sono convinti di sì.

“L'organo di polizia stradale eseguirà un primo test sul fluido del cavo orale. In caso di esito positivo, oltre a vietare formalmente di proseguire nella guida la polizia procederà ad acquisire ancora fluido del cavo orale da porre in due provette che saranno trasmesse a un laboratorio di tossicologia forense per le analisi”. E poi: “Sarà comunque tenuta in considerazione, per una più ampia valutazione, l'eventuale assunzione di farmaci per terapie”.

La direttiva rientra nel piano delle modifiche al codice della strada introdotte dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024, in vigore dal 14 dicembre 2024. Per arrivare al test vero e proprio rimane comunque necessario che l'agente effettui prima una serie di accertamenti non invasivi.

Si tratta dei vecchi controlli che già richiedevano al conducente di mantenersi in equilibrio, alzare le braccia o contare, tutti mirati a valutarne il comportamento. Una scena che abbiamo visto spesso nei film. Ma la realtà è un’altra cosa …