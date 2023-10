Terrorismo, 146 foreign fighters schedati in Italia. È caccia agli insospettabili

L’attacco alla scuola di Arras, poi quello in pieno centro a Bruxelles: massima allerta contro il terrorismo in Europa. Dopo l'attacco di Hamas contro Israele, il ritorno del terrore islamico ha spinto i Paesi membri a rinforzare le misure di sicurezza, in Italia è stato disposto un maggiore controllo del territorio nelle città e più vigilanza sui 28 mila di obiettivi inseriti nell’elenco del Viminale. Da Roma a Milano, passando per Napoli e Torino, previsti posti di blocco più frequenti e visibili, in particolare nei quartieri multietnici. Ma il lavoro del Comitato di analisi strategica antiterrorismo va avanti da anni ed ha già portato importanti risultati: 146 foreign fighters schedati e 711 soggetti pericolosi rimpatriati negli ultimi otto anni, di cui 53 solo nel 2023. Ora i riflettori sono accesi sui cosiddetti insospettabili.

I combattenti di ritorno sono monitorati ventiquattro ore su ventiquattro e il numero è rimasto più o meno sempre lo stesso a testimonianza del ricambio continuo. Come evidenziato dal Corriere, molti foreign fighters risiedono o hanno contatti nelle regioni del Centro-Nord, ma localizzarli non è semplice a causa dei continui spostamenti da una città all’altra. Una sfida impegnativa, ma non l’unica. Al momento non vi sono segnali o minacce dirette all’Italia, ma a preoccupare è il rischio di gesti di emulazione, come testimoniato da quanto accaduto lunedì davanti alla Sinagoga di Torino, con un 41enne tunisino armato di coltello bloccato dalla polizia mentre minacciava i passanti al grido di “Allah Akbar”.

Le autorità tengono in grande considerazione possibili iniziative estemporanee. Stranieri ben integrati, con la fedina penale pulita ma anche con problemi di carattere psicologico o con problemi di denaro. Per questo motivo è stato disposto un controllo approfondito sui migranti ospiti da almeno due anni nei centri di accoglienza e su quelli sbarcati nel corso degli ultimi mesi. Massima attenzione anche sui soggetti che potrebbero aver avviato e concluso percorsi di radicalizzazione in carcere, senza dimenticare le bolle online, ossia le comunità di soggetti radicalizzati in contatto tra loro attraverso il web.