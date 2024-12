Completato il test di volo in Italia: Amazn pronta per le consegne con i droni

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la conclusione del primo test nei cieli italiani, Amazon si prepara per effettuare le prime consegne coi droni anche in Europa: il volo di prova è avvenuto con successo nella giornata di ieri, mercoledì 4 dicembre, quando il nuovo drone MK-30 ha solcato i cieli al di sopra dell'area urbana di San Salvo, comune della provincia di Chieti in Abruzzo.

Il velivolo, al momento uno dei più avanzati sistemi sviluppati dall'azienda per consegnare pacchi ai suoi clienti, aprirà l'esperienza di Prime Air nel Vecchio continente, proponendo un'alternativa al tradizionale trasporto su gomma previsto per l'ultimo miglio. Dopo i numerosi test già effettuati con successo negli Stati Uniti e l'ok da parte delle autorità italiane, tra cui ovviamente l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), Amazon è quindi pronta a fornire il rivoluzionario servizio di consegna anche in Europa.

Consegne coi droni

L'obiettivo del colosso dell'e-commerce è quello di ridurre i costi e tagliare le tempistiche in genere previste per le consegne su gomma, dal momento che il drone è in grado di percorrere lunghe distanze in pochi minuti. Il modello MK-30 sperimentato a San Salvo è solo il più recente, dal momento che Amazon negli ultimi tempi ha effettuato diverse prove in alcuni Paesi, Stati Uniti in primis, per valutare l'efficienza e la sicurezza in volo di varie versioni di droni.

Delle prove di grande importanza, dal momento che tutti i modelli sperimentati sono completamente automatizzati, sfruttando l'intelligenza artificiale applicata al programma di computer vision sviluppato dall'azienda statunitense. Grazie ad esso e agli avanzati sistemi di rilevamento di cui sono dotati, i droni riescono a evitare in modo autonomo eventuali ostacoli incrociati durante il recapito, come animali, altri velivoli, alberi o edifici. Nello specifico, il modello MK-30 testato in Italia è dotato di un sistema di propulsione elettrica sufficiente a consentire la consegna di pacchi di piccole e medie dimensioni del peso massimo di 2.5 Kg

Il test in Italia

La prova di volo in Abruzzo è stata condotta con la partecipazione dell'ENAC e dell'ENAV (Ente Nazionale Assistenza al Volo). L'autorizzazione rilasciata dal primo ha permesso ad Amazon di effettuare il test, il secondo ha fornito al colosso dell'e-commerce il proprio contributo per gestire il traffico aereo sulla zona ed evitare eventuali pericoli. Entrambi gli Enti si sono espressi in modo favorevole all'introduzione in Italia di Prime Air: il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma si è detto soddisfatto per la centralità del nostro Paese nel rivoluzionario progetto di innovazione tecnologica per quanto concerne i trasporti e le consegne.

La scelta di Amazon è ricaduta sull'Abruzzo per la presenza nel territorio di due infrastrutture logistiche da tempo operative, come il centro di distribuzione di San Salvo e il deposito di smistamento di San Giovanni Teatino. Una collaborazione, quella con la Regione, che ha portato una serie di benefici per quanto concerne l'occupazione, come ribadito anche dal governatore Marco Marsilio: questo ulteriore tassello pone l'Abruzzo al centro di un progetto di innovazione tecnologica che potrà aprire le porte a ulteriori investimenti.

Con l'introduzione dei droni per le consegne nell'ultimo miglio, infatti, anche il mercato del lavoro si amplierà grazie alla ricerca di figure in grado di garantire la logistica, la gestione dei voli e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.