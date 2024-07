Thai Airways, il ritorno: voli giornalieri non stop da Milano a Bangkok

Ascolta ora 00:00 00:00

Aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, Terminal 1, Gate 58: sono queste le coordinate di una delle ripartenze più importanti dallo scalo gestito da Sea, quella dei voli non-stop tra Milano e Bangkok in Thailandia. Tutto completo per il decollo - il primo dopo quattro anni di blocco causato dalla pandemia - salutato dal tradizionale doppio taglio del nastro davanti ai passeggeri in fila per l'imbarco, che propone un’altra novità: i voli sono giornalieri, ed è la prima volta, a sottolineare l’importanza dell’operazione per il vettore che utilizza anche i nuovi aeromobili Boeing 787 Dreamliner configurati in due classi di servizio - Economy e Royal Silk - con un elevato comfort, servizi di intrattenimento all’avanguardia e l’inconfondibile tocco dell’ospitalità thailandese.

“È un vero piacere dare il benvenuto ai passeggeri in partenza per Bangkok insieme ai rappresentanti del nostro partner strategico Sea Aeroporti di Milano e alle autorità aeroportuali - ha detto Rithavee Plikarnon, Team lead France, Italy, Belgium and United Kingdom, Commercial department di Thai Airways International -. La reintroduzione dei voli non-stop tra Milano e Bangkok rappresenta un'opportunità straordinaria sia per chi viaggia per piacere che per lavoro e offre un collegamento diretto e giornaliero tra due delle città più vibranti e dinamiche dell’Europa e del Sud-est Asiatico”.

Non solo, l’aeroporto internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi è anche un hub strategico che offre infatti ai passeggeri un accesso ancora più agevole anche a tutte le destinazioni del network di Thai con comode coincidenze per proseguire il proprio viaggio verso numerose destinazioni finali tra Sud-Est Asiatico ed Estremo Oriente, tra cui Giappone, Vietnam, Cambogia Filippine, Corea del Sud, Malesia e Australia.

"Salutiamo con grande soddisfazione il ritorno di Thai sul mercato italiano, oltre quattro anni dopo la sospensione per la pandemia e per la prima volta con una frequenza giornaliera tra Malpensa e Bangkok - ha sottolineato Aldo Schmid, Aviation marketing negotiations & Traffic rights manager di Sea Aeroporti di Milano -. Il servizio quotidiano del prestigioso vettore orientale consentirà di offrire non solo un comodo collegamento diretto tra le due grandi capitali della moda e le mete turistiche della Thailandia, ma anche di soddisfare la crescente domanda sulle rotte tra Milano ed i Paesi Asean, l'Asia orientale e l'Australia, una macroregione in grande crescita e ricchissima di destinazioni interessanti sia per i flussi turistici che per il business”.

“La scelta di Thai conferma la leadership di Milano Malpensa - ha aggiunto Schmid - tra i primi cinque scali europei per numero di connessioni dirette sull'Estremo Oriente che richiamano complessivamente circa 1 milione 200mila passeggeri all’anno da Milano e rafforza la storica partnership tra le due aziende. Puntiamo a tornare ai numeri pre-pandemia su Bangkok, con un recupero attorno al 75% in tempi relativamente brevi. Con questo nuovo volo si consolida il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa, che servono 182 destinazioni in 78 Paesi e si consolidano gli ottimi risultati di questo primo semestre dell’anno con una crescita attorno all’11 per cento rispetto al 2023 che vede, oggi, anche ben 49 servizi operati e 16 nuove destinazioni”.

Thai Airways International, membro di Star Alliance è la compagnia aerea di

bandiera della Thailandia,fondata nel 1960 si posiziona tra le 10 migliori al mondo in tre diverse classifiche del 2024 di Skytrax: World's Best Airport Services, World's Best Airline Cabin Crew e Best Airline Staff in Asia.