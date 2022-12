Uffizi chiusi a Natale, il direttore: "Aprire la Galleria andrebbe contro la tradizione"

La polemica divampò quasi due mesi fa, quando il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non nascose la delusione per la chiusura degli Uffizi durante il Ponte di Ognissanti, facendo presente a suo avviso come in occasioni del genere i principali musei italiani dovrebbero restare aperti per accogliere i numerosi turisti che dopo un biennio difficile sono finalmente tornati in massa a visitare le città italiane. Un invito che non sarebbe stato tuttavia accolto del tutto, in quanto la Galleria degli Uffizi dovrebbe restare chiusa a Natale: lo ha annunciato il direttore Eike Schmidt.

"Il 25 dicembre in Europa è chiuso il Louvre, il Prado, i musei di Londra, e anche il Met e il Moma a New York, dove la stagione più alta è proprio tra dicembre e gennaio - la sua posizione, riportata dal quotidiano La Nazione - i musei che aprissero il 25 sarebbero praticamente gli unici. Questo va contro la tradizione italiana e fiorentina del Natale. Il 25 non è festa solo per i credenti ma per tutte le famiglie, e se vogliamo valorizzare la famiglia il 25 i musei devono rimanere chiusi". Oltre alle aperture ordinarie, gli Uffizi dovrebbero se non altro essere aperti in via eccezionale il giorno di Santo Stefano, per chiudere a Capodanno e riaprire il 2 gennaio.

La chiusura natalizia sembrerebbe però stridere con quanto deciso dal Comune di Firenze (gli Uffizi non dipendono dall'ente, ndr) visto che stando a quanto dichiarato dal sindaco Dario Nardella i musei civici dovrebbero aprire i battenti ai visitatori anche il 25 dicembre. Anche se i sindacati continuano a dirsi contrari e dopo averlo fatto presente ad inizio settimana, hanno ribadito proprio ieri la loro contrarietà all'apertura straordinaria di Palazzo Vecchio.