Donna si lancia dal balcone per sfuggire alle violenze del marito: è gravissima

Momenti di grande tensione questa mattina a Ventimiglia, dove una donna di 44 anni si è gettata dal balcone al primo piano della sua abitazione per sfuggire alle aggressioni del marito. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, 64 anni, avrebbe tentato di colpirla con una lama, probabilmente delle forbici, causando ferite al volto e alle mani della donna.

Il soccorso immediato

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e gli operatori del 118. Vista la gravità delle condizioni della donna, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto riferito dai medici, la donna è cosciente e fuori pericolo di vita, sebbene presenti un politrauma e ferite compatibili con il tentativo di difendersi dai fendenti.

Indagini in corso

Il marito è stato fermato dai Carabinieri e portato in caserma. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini, che hanno assistito alla scena, per ricostruire in modo dettagliato la dinamica dell’aggressione e determinare eventuali responsabilità penali.

Le condizioni della vittima

La donna ha riportato un trauma dorsale e ferite al volto e alle mani, probabilmente dovute sia ai fendenti ricevuti che all’impatto con il

suolo. Nonostante la gravità dell’incidente, i medici confermano che le condizioni della paziente sono stabili e che sarà sottoposta a ulteriori accertamenti per valutare eventuali danni a