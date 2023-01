"Vorrei una vita normale". Il sogno "impossibile" della moglie di Bossetti

" Vorrei una vita normale ". A dirlo è Marita Comi, la moglie di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello (Bergamo) condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Donna " guerriera " - così com'è stata ribattezzata dalla stampa in questi anni - ha sempre creduto all'innocenza del marito. Al punto da affidarsi ad un pool di esperti nel tentativo di dimostrare l'estraneità del coniuge nei fatti accaduti il 26 novembre 2016, quando la ginnasta 13enne di Brembate fu dapprima aggredita sessualmente e poi uccisa a coltellate.

Il sogno di "una vita normale"

Marita Comi non ha mai smesso di sognare " una vita normale ". Oggi 44enne, è rimasta nella casa di Mapello, dove viveva col marito, assieme ai tre figli e alla madre anziana. " Si cerca di tirare avanti. La vita continua. Quel fatto ha cambiato tutto. Dopo anni mia sorella vorrebbe tornare a condurre un'esistenza normale. Anche se normale non tornerà più e lei lo sa. I ragazzi sono cresciuti e cercano di fare la loro vita ", racconta a Il Giorno Agostino Comi, il fratello della donna. Subito dopo l'arresto di Bossetti, Marita era stata assunta in una ditta di pulizie: è rimasto il suo impiego. Il primogenito della coppia, Nicolas, che aveva 15 anni quando fu sentito a porte chiuse dalla Corte di Assise di Bergamo come teste a difesa del padre, lavora in un'azienda artigiana. La secondogenita, diventata da poco maggiorenne, si è diplomata in una scuola di grafica. L'ultima figlia, invece, ha 16 anni e frequenta ancora le superiori.

Il pool difensivo