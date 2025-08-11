Le Nove Scodelle, una certezza. Format collaudato (e piccantezza)

Tra i ristoranti che non mollano mai in questo agosto cittadino c'è un'insegna che fa dell'affidabilità la sua cifra stilistica. Per dire, è sempre aperto a pranzo e a cena ogni giorno della settimana. Anche il menu è basato su un pattern fisso che scontenta qualcuno ma molti rassicura. Stiamo parlando di Le Nove Scodelle, insegna che nell'ultimo decennio è diventata un caposaldo della buona cucina cinese, in questo caso del Sichuan, regione meridionale specializzata in una cucina molto piccante, dove lo spicy è garantito da un peculiare mix di spezie. L'effetto è notevole, anche se dopo un po' il palato tende a stancarsi. Per questo vale la pena alternare piatti hardcore ad altri più paciosi. E per fortuna il menu ci soccorre perché segnala chiaramente con il numero di peperoncini il grado di piccantezza. E comunque se si ordina la Dadolata di coniglio saltato in wok (tre peperoncini, il massimo) o il Manzo in zuppa piccante con verdure (stesso livello), fate in modo che siano le ultime portate, così poco importa se la bocca viene "asfaltata".

Tutto è buonissimo qui. La formula è lineare: nove portate principali servite in scodelle di differenti dimensioni che rendono la tavola una festa e invitano alla condivisione. Da non perdere le Puntine di maiale, i Fagiolini rosolati con ragù di maiale e il Pollo kongbao. Per i vegetariani ottimo il Tofu casereccio e il Cavolo cappuccio, entrambi stufati nel wok.

Poi ci sono alcuni antipasti (nota per il Manzo alle cinque spezie) e dei primi (i Ravioli al maiale sono ottimi ma se dovete scegliere meglio gli Spaghetti tirati a mano con salsa di sesamo e pepe di Sichuan. Si beve birra artigianale, il servizio è svelto ma carino, il locale piccolo e luminoso, con tavoli di legno chiaro. Si spendono sui 30 euro a persona. In viale Monza 4, a due passi da piazzale Loreto.