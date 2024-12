Nuove farmacie con vaccini, esami, test e telemedicina

Ascolta ora 00:00 00:00

I vaccini, la telemedicina, gli screening, i test. In Lombardia cresce la farmacia dei servizi, con le «croci verdi» che rivendicano il loro ruolo crescente di «laboratorio di innovazione ed esempio concreto di come questo modello possa rispondere alle esigenze dei cittadini, favorendone l'accesso al sistema sanitario». È il messaggio lanciato da Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza (F-Lombarda), che in occasione del tradizionale appuntamento natalizio con la stampa ha tracciato un bilancio dei traguardi raggiunti dalle farmacie lombarde nel 2024 e delle novità in serbo per l'anno che verrà. Una in particolare: Da gennaio partirà il tour «Spazi di salute» il roadshow fra salute e territorio che promuoverà una visione integrata della salute, inclusiva non solo degli aspetti clinici e medici, ma anche di quelli sociali, economici e culturali. «Oltre a evidenziare i numeri, in crescita, delle vaccinazioni anti-influenza e anti-Covid offerte in regione da oltre 1.300 esercizi - spiega Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia -va segnalato «il salto di qualità sul fronte della telemedicina con elettrocardiogrammi e holter cardiaci e pressori oggi vengono offerti gratuitamente in farmacia ai pazienti con esenzione per patologie cardiovascolari, e sono più di 3.100 i cittadini che da giugno hanno già colto questa nuova opportunità»

Su totale di 3.

047 farmacie che oggi fanno capo a Federfarma Lombardia, 935 sono rurali (30%), con 5 nuove aperture negli ultimi mesi "Di queste, 346 sono vaccinatrici e 424 offrono prestazioni di telemedicina- spiega Dario Castelli, vice presidente Rurale di Federfarma Milano- Si tratta di servizi che, erogati in territori spesso distanti da ospedali e strutture sanitarie diventano ancora più essenziali».