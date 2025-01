Aero-taxi, razzi spaziali, IA: benvenuti a Woven City

Ascolta ora 00:00 00:00

Avete presente tutti gli ambientalisti, gli ecosostenibili, i seguaci di Greta? Sapete perché sono insopportabili? Non perché sollevino il problema delle emissioni di gas serra, cosa che fa tutta la comunità scientifica, ma perché ti propongono sempre soluzioni che sanno di ritorno all’età della pietra. È per questo che i discorsi ecosostenibili sono diventati insostenibili come chi li fa. Invece prendiamo Woven City, iniziata a costruire dalla Toyota nel 2021 una città futuristica e con pochissime emissioni di CO2, case costruite da robot, tetti fotovoltaici, sistemi avanzati di raccolta e riciclo dell’acqua, ma soprattutto una città-laboratorio dove potranno andare a vivere gli inventori (ingegneri, scienziati) e saranno presenti tutte le tecnologie possibili e ci si va per inventarne di nuove.

Aero-taxi, razzi spaziali, Intelligenza Artificiale.

Il posto si trova in Giappone, a pochi chilometri dal monte Fuji, e già ci si stanno trasferendo cento ricercatori, e arriveranno a duemila. A vedere i video è fantastica, a molti farà l’effetto di una puntata di Black Mirror, io mi ci trasferirei subito (ma chi mi vuole lì, già non mi sopportano qui).