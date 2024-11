Nuove tecnologie e intelligenza artificiale: le sfide del futuro al summit di Wuzhen

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra i canali della storica città di Wuzhen, nella provincia dello Zhejiang, si è svolta la Light of the Internet Expo, uno degli eventi principali della World Internet Conference (Wic). Per la prima volta, la fiera ha allestito un’area interamente dedicata alle esperienze dell’intelligenza artificiale, con attrazioni interattive che consentono ai visitatori di osservare in prima persona le capacità dell’Ia nella creazione di musica o immagini.

Stando ai dati riportati da Cgtn, l’Expo ha attirato oltre 660 aziende provenienti da varie parti del mondo, che hanno presentato nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Secondo quanto dichiarato dal responsabile del gruppo di lavoro della fiera, Xu Zhaoxi, quest’anno l’evento avrebbe stabilito il record sia per il numero di espositori stranieri, sia per il totale dei partecipanti. Dal 19 al 22 novembre, inoltre, si è tenuto il Summit di Wuzhen, incentrato sul futuro del rapporto tra l’Ia e le persone e imbastito con la collaborazione di organizzazioni internazionali come il Dipartimento per gli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite. Oltre all’evento principale, sono stati organizzati anche 24 “sotto-summit” focalizzati su argomenti come l'economia digitale, lo sviluppo dell'ecosistema open-source, la governance dei dati, l'innovazione e la governance dell'IA e il futuro digitale.

Per quanto riguarda le tecnologie che hanno fatto il loro debutto durante la fiera, ricordiamo i cani robot intelligenti, le auto di pattuglia senza pilota con una capacità di carico di 280 chili e imbarcazioni-droni dotate di 5G e progettate per navigare tra i canali di Wuzhen.

Quest’anno sono stati introdotte anche alcune novità, come il premio Wic Distinguished Contribution Award, che celebra i risultati ottenuti a livello mondiale nella tecnologia Internet. Su 270 candidature provenienti da 24 Paesi, inoltre, 20 progetti hanno ricevuto il Wic Awards for Pioneering Science and Technology. Saranno creati, inoltre, un comitato speciale permanente sull’intelligenza artificiale e un programma di collaborazione con circa 60 think tank, incaricato di promuovere le discussioni sull’impatto della rete a livello globale.

Durante il Wic, infine, è stato presentato anche il China Internet Development Report 2024, secondo cui la Repubblica popolare ha creato quasi 10mila fabbriche intelligenti e officine digitalizzate in tutto il Paese. Secondo quanto riportato nel documento, ben 421 di queste strutture sono state designate “dimostrative” di smart manufactoring a livello nazionale. Nel medesimo dossier, sono state analizzate le tendenze di Internet in 52 Paesi e regioni attraverso metriche chiave, tra cui l'innovazione digitale, l'infrastruttura e la sicurezza informatica.

Dallo studio è emerso che, nonostante i molteplici aggiornamenti e adozioni di nuove tecnologie, le sfide rimangono.

Una di queste è rappresentata proprio dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale che, secondo il rapporto AI Index 2023 dell’Università di Stanford, si è concentrato soprattutto nel mondo dell’industria, dove sono stati prodotti 51 modelli di apprendimento automatico di spicco rispetto ai soli 15 sviluppati in ambito accademico.