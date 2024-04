Sisal e Develhope, 20 borse di studio per la formazione digitale degli under 30

Ascolta ora: "Sisal e Develhope, 20 borse di studio per la formazione digitale degli under 30"

Giovani e lavoro, prende il via la collaborazione tra Sisal e Develhope, la Scuola di Coding italiana che dal 2019 promuove la generazione di un impatto sociale concreto attraverso una formazione tecnologica accessibile agli under 30. La partnership offre un sostegno prezioso a ragazze e ragazzi, con l'assegnazione di 20 borse di studio a copertura totale dei costi per frequentare i corsi di programmazione di Develhope. Il progetto ha infatti l’obiettivo di promuovere l'inclusione sociale ed economica, specialmente tra i giovani residenti nel Mezzogiorno, contribuendo allo sviluppo economico e sociale e affrontando la sfida dell'alto tasso di disoccupazione giovanile nel Sud Italia.

Il sostegno di Sisal permetterà così a candidati e candidate la possibilità di seguire gratuitamente un corso professionalizzante di 6 mesi tra quelli messi a disposizione da Develhope, come Fullstack Web Development, Backend Development e AI & Data Specialist. I corsi, 100% online, sono progettati per essere altamente pratici fin dal primo giorno, garantendo ai partecipanti di padroneggiare le tecnologie più richieste nel mercato del lavoro trasformandoli in professionisti tech ambiti da ogni azienda.

Non solo, Develhope mettea disposizione dei propri studenti la rete delle oltre 250 aziende partner che li supporta nella ricerca del lavoro tramite il Career Service. Oltre a finanziare le 20 borse di studio, Sisal si impegna a sostenere anche i Corsi Introduttivi delle Classi Develhope e altre iniziative per massimizzare l’impatto del progetto. Questa partnership rappresenta una visione condivisa per creare nuove opportunità e rendere l'istruzione tecnologica accessibile a un pubblico più ampio.

"Il digitale è una grande opportunità per includere giovani ancora lontani dal mercato del lavoro come i Neet, persone che non studiano né lavorano e che oggi sono oltre 2 milioni solo in Italia - spiega Fabio Ventoruzzo, Corporate communication & Sustainability director di Sisal -. La partnership con Develhope è un impegno concreto per investire sulla digital employability dei giovani e contribuire allo sviluppo delle loro competenze, soprattutto in alcune aree svantaggiate dell’Italia. Insieme, lavoriamo per costruire un futuro più digitale e inclusivo, dove ognuno può accedere alle risorse necessarie per realizzare il proprio potenziale e contribuire attivamente alla crescita economica e sociale del Paese".

“La collaborazione con Sisal è una nuova, importantissima pagina del percorso di impatto sociale in cui siamo impegnati dal 2019 - sottolinea Massimiliano Costa, Ceo di Develhope -. Rendere la formazione tecnologica accessibile a giovani ragazzi e ragazze che partono da condizioni svantaggiate è da sempre la nostra missione, e avere al nostro fianco un partner che condivide pienamente questo obiettivo ci rende entusiasti ed orgogliosi. Siamo convinti che questa sia la strada da percorrere per migliorare il futuro delle nostre comunità”.

Develhope e Sisal invitano tutti i candidati idonei a cogliere questa opportunità candidandosi per le borse di studio e intraprendere un viaggio verso una carriera di successo nel mondo della tecnologia. Per ulteriori dettagli e per procedere alla candidatura: https://www.