Black Friday: è il momento delle lavatrici e asciugatrici: Samsung, LG e altri modelli

Arredare la casa è spesso fonte di vari dubbi, ai quali non si sottrae neanche la scelta di elettrodomestici come lavatrici e asciugatrici. In alcuni casi sono i costi a rendere più complicata la decisione, in altri lo spazio a disposizione in casa, ma grazie alle offerte del Black Friday Amazon tutto potrebbe risultare più semplice.

La lavatrice si è imposta da anni come uno degli elettrodomestici fondamentali all'interno delle case italiane. In questo caso i maggiori dibattiti su come scegliere la migliore si basano sui consumi di acqua ed elettricità, ma anche sulla tipologia (frontale o verticale) o sulla capacità di carico.

Meno frequente è invece l'utilizzo dell'asciugatrice, malgrado si sia rivelata negli anni un'alleata preziosa per molte famiglie. L'arrivo di novembre porta con sé anche i primi freddi e spesso si rivela difficile stendere i panni all'esterno, che sia per mancanza di spazio o per meteo avverso.

Qui oltre alla capacità di carico interviene un'ulteriore aspetto, quella della tecnologia utilizzata per l'asciugatura: quelle con sistema "a condensazione" e quelle a pompa di calore. Questa seconda tipologia si rivela un po' più efficiente dal punto di vista energetico, ma decisamente più costosa per quanto riguarda l'acquisto. Il sistema a condensazione può rappresentare un buon compromesso soprattutto quando si parla di lavasciuga, che ottimizzano i consumi abbinando le funzioni di lavaggio e asciugatura.

Lavatrici e asciugatrici, le offerte del Black Friday Amazon 2023

Cambiare la lavatrice o l'asciugatrice sarà molto più semplice approfittando delle offerte del Black Friday Amazon 2023. Diverse grandi marche del settore come Samsung, LG, Beko, Hisense e Candy saranno tra le protagoniste di questi giorni. Ecco alcuni dei modelli che potranno essere acquistati a prezzi convenienti sulla popolare piattaforma di e-commerce.

Samsung WW60A3120WE/ET Lavatrice Slim

Quella prodotta da Samsung è una lavatrice Slim a libera installazione, che fa del risparmio di spazio uno dei suoi punti di forza. A questo si aggiungono una capacità di carico da 6 kg, con sistema frontale e una velocità massima di rotazione fino a 1.200 RPM. La classe energetica è C.

Samsung WW60A3120WE/ET può contare su un lavaggio igienizzante a vapore, ma soprattutto su un motore inverter garantito 20 anni. Inoltre si rivela un ottimo acquisto, oltre che per la durata nel tempo, anche per la qualità e la silenziosità del lavaggio.

LG F2DV5S8H0E Lavasciuga Slim

Non soltanto lavatrici tra le offerte presenti per il Black Friday Amazon. Spazio anche a modelli di lavasciuga come la LG F2DV5S8H0E Slim, che in uno spazio ridotto garantisce una capacità di carico di 5 kg e un sistema Steam per l'igienizzazione a vapore. Interessante la presenza dell'intelligenza artificiale LG AI DD.

Proprio l'intelligenza artificiale LG AI DD rappresenta uno degli spunti in più di questa lavasciuga. Grazie a questa tecnologia la lavasciuga LG può rilevare il peso e identificare la tipologia di tessuti introdotti nel cestello, scegliendo quindi i movimenti ottimali per ogni lavaggio. In più con l'app SmartThinQ sarà possibile gestire la lavasciuga con lo smartphone e persino scaricare nuovi cicli di lavaggio.

Hisense WFQP801419VM - Lavatrice

Grande capacità di carico per la lavatrice Hisense WFQP801419VM, pari a 8 kg, ma anche un motore particolarmente potente che si spinge fino a 1.400 RPM. Un pratico display a LED permette di regolare il lavaggio tra 15 programmi mentre il Child Lock tutela la sicurezza dei più piccoli. Il tutto con dei consumi in classe energetica A.

Anche qui ampio spazio all'igienizzazione tramite vapore, ma a spiccare in questo caso è il sistema di lavaggio. La combinazione tra cestello a fiocco di neve, per il rispetto dei capi, e l'alta velocità della rotazione permette di ridurre sensibilmente il tempo necessario per far asciugare i panni lavati.

Candy RapidÓ RO 1294DWMSE/1-S Lavatrice

Connettività wireless, grande capacità di carico e consumi da classe A per la lavatrice Candy RapidÓ. Capienza da 9 kg, 1.200 RPM, Quick&Clean e app simply-Fi per un elettrodomestico dai consumi ridotti e a portata di smartphone.

Il sistema Quick&Clean permette di ottimizzare il lavaggio riducendo le temperature, facendo calare di conseguenza anche i consumi. L'app simply-Fi va oltre la semplice gestione di queste lavatrici, ma fornisce anche molti consigli utili per il trattamento del bucato e la rimozione delle macchie più difficili.

Beko Hte7726Xa-It Lavasciuga Slim

Chi è alla ricerca di una lavasciuga potrebbe trovare utile dare un'occhiata anche alla Beko Hte7726Xa-It. Si tratta di un modello con capacità di carico da 7 kg, un motore ProSmart Inverter veloce e potente da 1.400 RPM (Rivoluzioni Per Minuto) e può contare sul programma Wash&Wear.

Proprio il programma Wash&Wear spicca tra le caratteristiche di questa lavasciuga, permettendo di ottenere panni puliti e asciutti in appena 1 ora. Senza contare i vantaggi offerti dal sistema DrumClean+ con tecnologia AirTherapy: grazie a un quantità extra di aria calda la Beko Hte7726Xa-It è in grado di eliminare i cattivi odori pulendo a fondo il cestello.

