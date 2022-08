Over, tutte le scarpe estive più comode

L'estate e il caldo impongono look più freschi e leggeri, sia per l'outfit dedicato agli abiti e agli accessori che per le scarpe. Modelli in grado di garantire ai piedi libertà di movimento, dopo un anno di tomaie chiuse necessarie per proteggerli da pioggia e freddo. Ma con l'avvento della bella stagione, a partire dalla fine della primavera, i piedi reclamano maggiori cure e attenzioni, e servono quindi modelli comodi e aperti.

Del resto questa è la stagione delle passeggiate all'aria aperta, delle lunghe camminate sul bagnasciuga e delle uscite serali. Per questo è importante scegliere il modello più adatto, che possa sia liberare le estremità da costrizioni e coperture, permettendo al contempo una camminata che rispetti il plantare e la schiena. Scopriamo insieme i modelli e le scarpe più gettonate per l'estate.

Piedi e salute, perché è importante

La salute inizia dai piedi, perché sono la base che permette al corpo di preservare equilibrio e stabilità. Durante il periodo estivo il caldo incide sul loro benessere gonfiandoli e affaticando la camminata, in particolare se sono presenti problematiche legate alla circolazione. Piedi sani e curati equivalgono a maggiore autonomia e indipendenza.

In alcuni casi le estremità potrebbero patire la presenza di patologie anche importanti, oppure subire condizioni legate al benessere delle ossa stesse. Un esempio sono l'alluce valgo, l'artrosi, callosità di vario genere ma anche micosi, pelle screpolata e dolorante e molto altro. Per questo la scelta delle scarpe è fondamentale, al pari della cura degli stessi piedi attraverso abluzioni e pediluvi mirati, ma anche creme, pedicure e ovviamente uno stile di vita più sano.

Over, scarpe e modelli per l'estate

Un plantare comodo e stabile, magari ortopedico, con suola larga e tomaia protettiva, rappresentano il modello di scarpa più adatto per i senior. Una proposta replicabile attraverso vari modelli così da preservare il benessere di ossa, schiena e articolazioni, garantendo un buon equilibrio e prevenendo cadute e sbilanciamenti. I modelli traspiranti o in tessuto leggero sono quelli più adatti, al pari delle scarpe con apertura a strappo regolabile. Sotto qualche modello perfetto per l'estate:

scarpe sportive , un must non solo per l'estate, perfette sia per affrontare lunghe passeggiate che per le attività sportive. I modelli cambiano in base alle necessità e all'utilizzo, ma è importante orientarsi verso modelli con plantari ortopedici in grado di sorreggere i piedi e la stessa caviglia. Morbide, leggere ma anche stabili per evitare affaticamenti. Oppure con un'ammortizzazione morbida, per assorbire l'impatto con il terreno senza gravare sulla schiena. Utili i modelli sia con stringhe che con apertura a strappo;

, un must non solo per l'estate, perfette sia per affrontare lunghe passeggiate che per le attività sportive. I modelli cambiano in base alle necessità e all'utilizzo, ma è importante orientarsi verso modelli con plantari ortopedici in grado di sorreggere i piedi e la stessa caviglia. Morbide, leggere ma anche stabili per evitare affaticamenti. Oppure con un'ammortizzazione morbida, per assorbire l'impatto con il terreno senza gravare sulla schiena. Utili i modelli sia con stringhe che con apertura a strappo; sandali , da donna magari con un piccolo tacco a zeppa stabile ma sempre con plantare ortopedico, con chiusura anteriore e laccio con fibbia. Perfetti sia in pelle che in tessuto, con suola in gomma per ridurre l'attrito con il terreno. Nella versione maschile presentano una tomaia a intreccio che agveola la traspirazione, ma offre stabilità durante le camminate, anche in montagna. Tutto grazie alla suola antiscivolo;

, da donna magari con un piccolo tacco a zeppa stabile ma sempre con plantare ortopedico, con chiusura anteriore e laccio con fibbia. Perfetti sia in pelle che in tessuto, con suola in gomma per ridurre l'attrito con il terreno. Nella versione maschile presentano una tomaia a intreccio che agveola la traspirazione, ma offre stabilità durante le camminate, anche in montagna. Tutto grazie alla suola antiscivolo; infradito , sia per uomo che per donna ma esclusivamente con la presenza di una suola con plantare rialzato. No alle scarpe basse che affaticano la schiena, via libera invece ai modelli con base ortopedica e con il classico incrocio superiore di fasce. La camminata deve risultare agile e comoda, come lo spazio per le dita. Non sono però indicati per chi soffre di problematiche alla schiena molto impattanti;

, sia per uomo che per donna ma esclusivamente con la presenza di una suola con plantare rialzato. No alle scarpe basse che affaticano la schiena, via libera invece ai modelli con base ortopedica e con il classico incrocio superiore di fasce. La camminata deve risultare agile e comoda, come lo spazio per le dita. Non sono però indicati per chi soffre di problematiche alla schiena molto impattanti; zoccoli estivi, un evergreen che ogni tanto ritorna di moda occupando un po' di spazio all'interno della stagione estiva. Meglio evitare il tacco alto ma preferire una zeppa uniforme e rialzata, magari in legno con tomaia chiusa sopra le dita o con fascia, magari intrecciata. In commercio la scelta risulta vasta, con modelli che rimandano anche allo stile anni '60.