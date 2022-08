Over, moda anni '60 per le donne

Dopo l'eleganza ricercata degli anni '50, con tessuti raffinati, abiti con taglio a clessidra e vitini da vespa, la moda cambia rotta e punta verso uno stile meno convenzionale e più libero. Sono gli anni delle contestazioni giovanili, della ricerca della libertà creativa, ispirata dalla vita e dall'ideologia dell'epoca. La moda si avvicina alle masse, perde quel sapore elitario di un tempo divenendo al contempo espressione di estro, di rinnovamento. In sintonia con gli stessi anni '60. Gli abiti femminili si dividono equamente tra look più comodi, con tagli a trapezio e fantasie optical e artistiche, in tandem con pantaloni a vita bassa ed estremità più ampie, fino ad eleganze più sobrie. Una moda trasversale che accontenta ogni desiderio stilistico, azzerandone le differenze sociali.

Dal look comodo con giacche oversize, sciarpe colorate, jeans, pelle, maglioni ampi e indumenti di protesta come l'eskimo, si passa a un mood più elegante, raffinato, androgino alla Audrey Hepburn e alla Jackie Onassis. Tubini, pantaloni in stile Capri, foulard bon ton e ballerine. Sono gli anni dei Beatles, dei Moods, della prima minigonna introdotta da Mary Quant, vero gesto di ribellione ed emancipazione. Ben rappresentata da Leslie Hornby, nota come Twiggy con il suo iconico taglio di capelli, la linea magra, il make up deciso. Passando per abiti più geometrici, colorati, eclettici, come il Mondrian look dello stilista francese Yves Saint Laurent e che ha segnato un'epoca. Lo stile anni '60 non passa mai di moda, per questo ancora oggi è molto amato dalla categoria over. Scopriamo come replicarlo.

Moda anni '60: abiti e cromie

Lo stile moda anni '60 ha sancito un taglio netto con il passato, in favore di una serie di proposte in grado di accontentare tutti. Non più una moda per una nicchia ristretta, ma capi di abbigliamento accessibili dal punto di vista economico e in grado di rappresentare gli stili dell'epoca. Il periodo delle contestazioni studentesche ha dato il via al periodo hippy spingengendo verso outfit meno convenzionali, con pantaloni a vita bassa lunghi e con zampa d'elefante, magliette e camicie dalle stampe psichedeliche. Abbinate a scarpe in tela o in camoscio, come le Clarks, sciarpe leggere, colorate, abiti lunghi, gonne larghe con stampe floreali e capigliature lunghe e morbide. Un look replicabile anche dalle over, appassionate di kaftani, collane, tessuti etnici con stampe esotiche, oppure abiti con motivi floreali dal mood morbido e comodo.

Ma gli anni '60 hanno trovato sfogo anche attraverso uno stile più eclettico caratterizzato da minigonne, con stivali alti come gli iconici go-go boots. In equilibrio perfetto con maglie a collo alto, cappotti lunghi e con collo di pelliccia. Oppure abiti dal taglio a trapezio con stampe optical, con colletto o scollatura squadrata, con scarpe basse oppure con tacco quadrato importante. Per la categoria over è semplice replicare lo stile, caratterizzato da gonne in tartan con camicia coordinata, oppure abiti dalla fantasia marcata, spesso geometrica e dai colori vivaci. Oppure rivolgere l'attenzione a una moda più elegante e sobria ben rappresentata da Jaqueline Kennedy, uno stile essenziale, geometrico ma bon ton. Con gonne al ginocchio, pantaloni a sigaretta, scarpa basse, camicie senza maniche o maglie a collo alto. Fino all'iconico tubino nero, un evergreen senza tempo, e agli abiti con gonna morbida in tessuti di pregio.

Anni '60, accessori e look

Accessori, make up, look dei capelli, gioielli, sono tutti parte attiva dello stile degli '60. Ad esempio il mood hippy, oggi rivisitato in chiave Boho style, si avvale della presenza di monili e gioelli dallo stile naturale. Creati in legno, pelle, corda, perline, in abbinamento a occhiali dalla forma rotonda. Ma anche cappelli morbidi a tesa larga, con maxi borse comode, scarpe basse o con zeppa. Con capigliature spesso lunghe, morbide, con coroncine di fiori e e con la presenza di piccole trecce. Facilmente replicabili da una donna senior appassionata di abiti comodi e look naturali.

Per quanto riguarda lo stile alla Twiggy gli accessori possiedono più carattere e colore, gli orecchini vantano forme singolari, dalle tonalità squillanti, gli occhiali forme geometriche singolari e dal maxi formato. Le scarpe basse si alternano con stivali lunghi fino sopra il ginocchio, oppure con stivaletti in plastica trasparente, su collant coloratissimi. Senza dimenticare le collane di plastica, i foulard con stampa vivace, cappelli dalla linea geometrica, ma anche a basco con pompon, oppure in pelliccia o realizzati a uncinetto. In sintonia con make up dai toni forti e tagli di capelli sbarazzini, corti e affascinanti. Ben replicabili anche ora, con abiti e accessori da recuprare facilmente in qualche mercatino dedicato al vintage.

Per le amanti del bon ton gli esempi da emulare sono tanti, come la bellezza e l'elganza senza tempo di Virna Lisi o di Sophia Loren, con accessori di gran classe come le borse brandizzate. Sono un esempio gli inimitabili occhiali indossati da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, di Oliver Goldsmith, abbinati all'immancabile giro di perle con guanti lunghi. Senza dimenticare l'iconica borsa Jackie di Gucci, l'immancabile trench in sintonia con un look raffinato ma mai banale, un make up sobrio e ricercato, e pettinature gonfie ma ben definite.