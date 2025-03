Moda primavera 2025, le tendenze per le over 60

Ascolta ora 00:00 00:00

La moda della primavera per le over 60 è fatta di colori accesi, fiori, capi scamosciati e abbinamenti inconsueti che mischiano lo stile sportivo e quello elegante, il casual e il sofisticato.

GLi 8 colori da indossare in primavera

Dal punto di vista cromatico, quest’anno saranno felici le over che amano le tinte forti e vogliono osare con nuance che non facilmente si trovano negli armadi.

Ecco i colori della primavera:

il giallo burro : è un particolare tono di giallo, meno acceso del giallo sole, più delicato e molto luminoso. E’ il colore per eccellenza di questa stagione;

: è un particolare tono di giallo, meno acceso del giallo sole, più delicato e molto luminoso. E’ il colore per eccellenza di questa stagione; rosso : nel 2025 il rosso è squillante, vivido, un rosso fuoco che si abbina facilmente agli altri colori e che non fa passare inosservati. Lo si può scegliere anche per un solo accessorio per dare carattere al proprio look;

: nel 2025 il rosso è squillante, vivido, un rosso fuoco che si abbina facilmente agli altri colori e che non fa passare inosservati. Lo si può scegliere anche per un solo accessorio per dare carattere al proprio look; latte e menta : il verde quest’anno è così, una mix tra il verde menta e una punta di latte, una nuance che ricade sempre nella tendenza che preferisce i toni pastello. Il colore rinfresca solo a guardarlo;

: il verde quest’anno è così, una mix tra il verde menta e una punta di latte, una nuance che ricade sempre nella tendenza che preferisce i toni pastello. Il colore rinfresca solo a guardarlo; il rosa e l'azzurro bebè : i colori che per tradizione si associano ai bambini, si ritrovano ora negli abiti anche delle over. Si possono abbinare ad altri colori, anche accesi, oppure si possono osare total look. Perfetti per gli abiti da cocktail;

: i colori che per tradizione si associano ai bambini, si ritrovano ora negli abiti anche delle over. Si possono abbinare ad altri colori, anche accesi, oppure si possono osare total look. Perfetti per gli abiti da cocktail; l’ arancione (in particolare mandarino): tinta vitaminica che si può abbinare sia con i colori scuri sia con i chiari, esalta molto le pelli dorate dal sole;

(in particolare mandarino): tinta vitaminica che si può abbinare sia con i colori scuri sia con i chiari, esalta molto le pelli dorate dal sole; il mocha mousse : è il colore scelto da Pantone per il 2025. E’ un marrone caldo che, come suggerisce il nome, rimanda al caffè. Più discreto rispetto alle tinte brillanti, è elegante e facilmente abbinabile a vestiti ed accessori di altri colori. E’ un ottimo colore di base da arricchire con accessori colorati. Perfetto anche con il bianco.

: è il colore scelto da Pantone per il 2025. E’ un marrone caldo che, come suggerisce il nome, rimanda al caffè. Più discreto rispetto alle tinte brillanti, è elegante e facilmente abbinabile a vestiti ed accessori di altri colori. E’ un ottimo colore di base da arricchire con accessori colorati. Perfetto anche con il bianco. il marrone cioccolato: è un altro colore della moda della primavera 2025. Spesso lo si associa alle stagioni fredde, invece quest’anno si indosserà anche nei mesi più caldi. Il marrone cioccolato può sostituire il nero degli abiti da sera.

Le scarpe di moda

Anche per le calzature la tendenza è osare con i colori. Per quanto concerne i modelli, oltre a sceglierli in base al gusto e alla salute dei propri piedi, la moda suggerisce:

i mocassini : queste calzature non possono mancare nella scarpiera. Quest’anno in particolare se ne trovano con pelli arricciate. Donano un tocco di classica eleganza a qualsiasi cosa si indossi, gonna, pantaloni, jeans, abiti;

: queste calzature non possono mancare nella scarpiera. Quest’anno in particolare se ne trovano con pelli arricciate. Donano un tocco di classica eleganza a qualsiasi cosa si indossi, gonna, pantaloni, jeans, abiti; le scarpette da ballerina , ma per tutti: le ballerine sono intramontabili, ma quest’anno hanno la particolarità di essere arricchite da nastri e fiocchi per legarle alla caviglia. Altro modello in voga sono le Mary Jane, con il cinturino;

, ma per tutti: le ballerine sono intramontabili, ma quest’anno hanno la particolarità di essere arricchite da nastri e fiocchi per legarle alla caviglia. Altro modello in voga sono le Mary Jane, con il cinturino; modelli con il cinturino alla caviglia : si tratta di un modello non facile da portare non perché siano scomode, anzi, conferiscono stabilità soprattutto se il tacco è alto, ma perché in generale dona maggiormente a chi ha le gambe abbastanza sottili;

: si tratta di un modello non facile da portare non perché siano scomode, anzi, conferiscono stabilità soprattutto se il tacco è alto, ma perché in generale dona maggiormente a chi ha le gambe abbastanza sottili; gli zoccoli bohemien : ripescati dal passato, tornano di moda. Molto particolari, conferiscono al look un sapore boho. Le opinioni però sono molto divise su questo tipo di calzatura: o le si ama o le si odia;

: ripescati dal passato, tornano di moda. Molto particolari, conferiscono al look un sapore boho. Le opinioni però sono molto divise su questo tipo di calzatura: o le si ama o le si odia; le stringate: è un tipo di scarpa che ha il vantaggio di essere comoda ed è facile da utilizzare con i diversi look. I colori sono quelli primaverili: rosa cipria, ecrù, bianco, azzurro.

I must have di primavera

Ecco i capi per le over proposti per la primavera e che non possono mancare nel guardaroba:

un capo stropicciato : non stirare un vestito è una gran vantaggio e quest’anno i tessuti stropicciati (ad arte) vanno pure di moda;

: non stirare un vestito è una gran vantaggio e quest’anno i tessuti stropicciati (ad arte) vanno pure di moda; una camicia : a righe o con fiocco al collo;

: a righe o con fiocco al collo; un indumento scamosciato : una gonna o un giacchino morbidi e vellutati di camoscio, essenziali o arricchiti con borchie o frange, quest’anno sono un must have;

: una gonna o un giacchino morbidi e vellutati di camoscio, essenziali o arricchiti con borchie o frange, quest’anno sono un must have; un vestito a fiori : sulle passerelle se ne sono visti molti per la primavera. Adatto a tutte, è un must have che può essere declinato in versione elegante o casual.

: sulle passerelle se ne sono visti molti per la primavera. Adatto a tutte, è un must have che può essere declinato in versione elegante o casual. accostamenti insoliti: il vestito elegante, da sera, si porta con il trench o il parka. Un altro mix che va molto è quello che mette insieme un capo sportivo e uno elegante: ad esempio il giaccone antivento sopra un completo classico o i pantaloni tecnici accostati ad una giacca sartoriale.

Leggi anche: