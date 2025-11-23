Abito lungo e stivaletto basso: 5 idee da giorno e da sera

Direttamente dallo street style ecco l'abbinamento di moda tra l'abito lungo e lo stivale basso, un must have tipico delle serate estive. Perfette per indossare abiti leggeri e svolazzanti, da affiancare a stivaletti bassi magari in camoscio o ecopelle. Una combo del tutto elegante ma anche confortevole, ideale anche per gli over che amano matchare tessuti e accessori.

Ma anche una proposta look da replicare tutto l'anno, in particolare durante la stagione fredda così da coniugare la praticità di un caldo maxi dress con la comodità in un paio di stivaletti dal tacco basso. Basta scegliere i modelli più adatti da completare con dettagli e accessori, sia per look da sfoggiare durante il giorno o per creare un mix raffinato per la sera.

Come abbinare con stile un abito lungo e gli stivali bassi, il trend del momento

Indossare un paio di stivali, magari con tacco basso, è la scelta giusta per affrontare le giornate più fredde e piovose della stagione. Che siano a tronchetto, boots bikers, anfibi, a scarponcino o altro, non fa la differenza, ciò che conta è che siano fittanti e comodi, e che proteggano i piedi alla perfezione. Una comodità non priva di stile, e che si rinnova anno dopo anno, come mostrano i look più gettonati dello street style e perfetti anche per la categoria over.

E per rendere ancora più confortevole il tutto ecco che agli stivali si può abbinare un abito lungo, magari un maxi dress in tessuto caldo e avvolgente. L'ideale sia per il giorno, ma anche per creare uno stile da sera più elegante e raffinato. Completando il tutto con gli accessori giusti, e sposando una tendenza moda che da tempo si fa largo durante la stagione fredda. Ovvero la scelta di un abbigliamento versatile ma al contempo comodo, elegante e principalmente cozy.

Scarponcino e abito chemisier ampio, per uno stile casual

Un look di sicuro comodo, perfetto per i weekend in campagna tra natura e camini caldi dove riscaldarsi, e che vede convivere perfettamente un maxi dress camisier in tessuto pesante con uno stivaletto scarponcino. Da completare con un maxi cardigan lungo o una giacca pesante in lana, nei toni materici della terra. Per impreziosire il tutto si possono indossare un paio di calzettoni di lana in tinta o una calzamaglia coordinata, e un cappello di lana con falda larga.

Anfibi e abito lungo, per un look da giorno comodo

Un abbinamento comodo per il giorno e i momenti di svago, un abito lungo dai toni chiari in tessuto leggero da abbinare a un paio di anfibi comodi. Da completare con una maglia large con collo alto di colore scuro e una giacca in pelle, per uno stile più rock. In alternativa si può scegliere un maxi abito in fantasia tartan nei toni del marrone da affiancare a un paio di anfibi scuri con stringhe e lacci. Completano il look una bag coordinata e un cappotto color caramello.

Abito oversize con tronchetti aderenti

Perfetto per il pomeriggio e anche per l'ora dell'aperitivo ecco l'abito oversize in tessuto morbido abbinato a un paio di tronchetti bassi, con fascia aderente. Si può giocare creando contrasti cromatici, oppure puntando su un total look di tendenza come il rosso borgogna, oppure il marrone cioccolato o il blu navy. Una calza velata effetto invisibile è perfetta, in particolare se l'abito è maxi ma arriva al ginocchio. Completa il look una giacca oversize in lana, abbinata a una borsa mini.

Abito in maglia e cappotto lungo

Per un look da sera ecco lo stivaletto basso con zip laterale in coppia con un abito in maglia lungo fino ai piedi, dalla linea morbida e leggermente aderente con collo alto. Da abbinare a un maxi cappotto in stile lungo fino ai piedi, preferendo toni scuri o in sintonia con le tendenze del momento. Dai colori più neutri e naturali, passando per il rosso-viola fino al ruggine e al marrone. Un outfit da completare con accessori e gioielli coordinati.

Abito in pelle e stivaletti bassi con fascia elasticizzata

Per un look da sera più ribelle, ma anche sensuale, ecco la combo abito e stivaletti in total look nero rigorosamente di pelle. Da abbinare a un maxi maglione largo con maniche a sbuffo nei toni del viola o del rosso borgogna. Accessori in tinta con la maglia possono spezzare la continuità data dalla pelle, come un cerchietto, un bracciale o una borsetta.

Per trovare il proprio look è fondamentale

sperimentare, magari combinando abiti e accessori presenti nell'armadio di casa con una serie di stivali bassi sempre differenti. Creando, così, outfit personalizzati ma sempre accattivanti, comodi e al contempo fashion.