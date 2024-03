Capelli, quale colore scegliere a 60 anni per sembrare più giovani

Quale colore di capelli scegliere a 60 anni? Per farsi guidare occorre innanzitutto avere ben presenti determinati criteri, alcuni dei quali, benchè possano sembrare banali, hanno notevole importanza.

Equilibrio ed eleganza dovrebbero essere le linee guida da seguire. Occorre in particolare tenere in considerazione il colore del proprio incarnato, che con l’età tende a spegnersi. L'altro consiglio è quello di valorizzare i propri punti di forza e puntare alla naturalezza e alla freschezza dell’insieme.

L’argento

Il colore argento per i capelli, al di là dell’estetica, è un modo utile per evitare di dover continuamente andare dal parrucchiere a coprire i capelli bianchi. Lo stesso dicasi per il platino. L’argento è un colore che peraltro in molti casi si avvicina a quello naturale ma che talvolta la mente associa all’avanzare dell’età, a differenza del platino che invece smussa questa percezione.

Colori di capelli naturali e lucenti

Per sembrare più giovani è molto meglio puntare su un tono neutro che addolcisca il volto da una parte e lo illumini attraverso schiariture su tutta la testa, in particolare nella parte anteriore.

Utilizzare il colore che si aveva da giovani rende l’insieme molto naturale e si accompagna al colore delle sopracciglia. Al tono scelto vanno date pennellate più chiare per un effetto capelli baciati dal sole che dona qualche nota di freschezza.

Le schiariture servono anche a dare movimento alla tinta, a far spiccare meno eventuali capelli grigi, e a far sembrare la capigliatura forte e folta, anche quando invece la chioma si dirada un po’.

Per il biondo ad esempio è perfetto il vaniglia, ma anche il biondo cenere, soprattutto se il proprio colore naturale si avvicinava a tale sfumatura. Più il colore è chiaro più i capelli bianchi si mimetizzeranno al momento della ricrescita.

Per il castano è di moda il nocciola. Quest’anno è di tendenza anche il castano schiarito da riflessi color caramello o color miele. Se poi le sfumature calde non si adattano al proprio viso, si può puntare su riflessi più spenti puntando sul biondo cenere.

In generale è meglio evitare invece i colori spenti e opachi o i colori troppo chiari o troppo scuri.

Poi il taglio farà il resto. Al di là della lunghezza dei capelli, ci sono accorgimenti da adottare per nascondere dei particolari e valorizzarne altri. Ad asempio un ciuffo o una frangia frastagliata sono ideali per coprire una fronte molto segnata dal tempo.

