Accessori e arredamento per il salotto, ecco le migliori offerte

Gli appassionati di arredo e design amano trascorrere il tempo a intercettare nuovi prodotti e accessori, per rinnovare il look della casa. Una ricerca incessante di articoli in grado di abbellire l'atmosfera casalinga, meglio se con un tocco di colore e di originalità in più. Non solo soprammobili o porta oggetti, ma anche oggettistica e tessili dallo stile moderno ed essenziale. Per una casa fresca, luminosa e attuale.

Basta assecondare le proprie velleità stilistiche confrontando articoli e costi, così da sfruttare tutte le occasioni presenti in rete. Sconti e offerte online da monitorare con attenzione, così approfittando delle opportunità più vantaggiose. Come ad esempio quelle presenti su Amazon, dove è facile acquistare articoli a prezzi accattivanti, sfruttando al contempo tutte le offerte per la casa in scadenza tra il 24 e il 31 luglio 2022.

Tende oscuranti per interni

Due tende a pannello della MRTREES da 140x260 centimetri in grado di proteggere dalla luce del sole, isolando termicamente l'ambiente. Schermando dai raggi del mattino, preservando dal freddo e favorendo la privacy. In poliestere con tecnica di tripla tessitura, sono morbide e confortevoli, dal design pulito e in tinta unita, si adattano a ogni tipologia di arredo. Solitamente in vendita a 51,99 euro, sono in offerta a 28,04 euro fino al 24 luglio.

Copridivano

Fodera elasticizzata per un divano a tre posti, la cover in tessuto jacquard con braccioli è realizzata per 85% in poliestere e 15% in elastan. Per un copridivano comodo e confortevole, prodotto dalla Deconovo, che riduce l'usura e protegge l'imbottito da graffi, macchie e animali. Facilmente posizionabile, si può lavare a mano o in lavatrice, senza candeggina, si stira rapidamente. In offerta a 42,48 euro fino al 24 luglio.

Orologio da parete

Comodo e funzionale, è l’orologio rotondo da parete in metallo e MDF in stile moderno, di circa 30 centimetri di diametro. Il contrasto elegante e di design è accentuato dall'utilizzo dei due materiali, ma anche dall'assenza di numeri. Lo stile minimal permette di adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento o ambiente. Solitamente in vendita a 29,95 euro ora in offerta a 24,11 euro fino al 29 luglio.

Statuina da collezione

Un salto nel passato fino ai tempi spensierati dell'infanzia grazie alla statuina da collezione Disney Tradition in PVC, dedicata alla Bella e la Bestia. Un prodotto unico e di grande qualità, che unisce la magia della Disney con le capacità creative di Jim Shore. La cura dei dettagli e dei particolari trasforma l'oggetto in una piccola opera d’arte. Solitamente in vendita a 76,24 euro è in offerta a 68,00 euro fino al 31 luglio.

Candela profumata

Per chi ama ricreare aromi casalinghi rilassanti la candela profumata della Yankee candle è l'articolo perfetto, anche dal punto di vista estetico. Racchiusa in una piccola giara di vetro trasparente può contare sulla presenza di un comodo coperchio, perfetto per preservare la fragranza nel tempo. La variante Red Apple Wreath spezza la calura estiva, proiettando virtualmente verso le atmosfere natalizie. L'aroma di mele dolci, cannella, noci e acero impreziosiscono la cera di alta qualità, per una profumazione avvolgente in grado di durare fino a 150 ore. Il formato in giara grande è in offerta a 24,21 euro fino al 31 luglio.

Porta CD a colonna

In metacrilato trasparente è il comodo porta CD a colonna della Wink Design, nel formato di 24 x 21 x 117 centimetri. Design elegante, rifiniture accurate per un prodotto stabile e facilmente adattabile a ogni tipologia di arredamento. Perfetto per accogliere CD musicali o di lavoro, solitamente in vendita a 203,87 euro, è in offerta a 149,30 euro fino al 31 luglio.