Scorte per la dispensa, maxi formati in sconto su Amazon

Fare scorta di prodotti e articoli per la dispensa di casa è la vostra passione? Adorate una particolare tipologia di tisana, non potete fare a meno dell'aroma del vostro caffè del cuore o dello sciroppo d'gave per aromatizzare i pancake della colazione? Niente paura, ecco per voi le offerte Amazon in fatto di scorte e formati convenienza. Una soluzione perfetta per gli over che adorano avere sempre a portata di mano gli articoli e i cibi preferiti, da acquistare comodamente seduti sul divano e da conservare con cura nella dispensa di casa. Una necessità anche in previsione delle feste, così da non rimanere sguarniti di caramelle e dolcetti da offrire ai nipotini o agli invitati. Meglio ancora se acquistati sfruttando gli sconti vantaggiosi proposti da Amazon. Ecco i più interessanti e imperdibili del momento.

Snack assortiti al cioccolato

Maxi rifornimento goloso quello di Celebrations della Mars, una scatola da 1435g che contiene circa 150 cioccolatini tra i più amati, con otto brand differenti ma gettonatissimi. Una vera pioggia di gusto da servire durante il pranzo o la cena delle feste, un mix di sapori da scegliere accuratamente tra Mars, Snickers, Bounty, Milky Way, TWIX, Dove, Dove Caramello e Maltese’s Teasers. C'è solo l'imbarazzo della sceltra tra le delizie da assaporare tutti insieme, per festeggiare con dolcezza. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Cofanetto tisane

Un regalo perfetto per gli amanti delle tisane con gusti e aromi sempre differenti, così da consentire una scelta sempre varia a seconda dell'occasione. Ecco il cofanetto di tisane Equilibra con 60 filtri per una selezione di 6 tisane mix con il 100% di ingredienti funzionali e gustosi. La proposta va dalla tisana Digestiva a quella Relax e Riposo, passando per la tisana Detox, Pancia Piatta, Energia e Vitalità, fino a Snella e in Linea. Un mix gustoso, salutare e ideale da sorseggiare con calma, per godersi il momento imperdibile e tutti gli effetti benefici. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Capsule in alluminio Kimbo

La vostra bevanda preferita sempre a portata di mano, grazie alla confezione risparmio di Kimbo con 100 capsule in alluminio di caffè tostato e macinato. Per prodotto equilibrato, con un corpo tendente al pieno e un'elegante dolcezza, che arricchiscono una miscela impreziosita da tocchi floreali, vaniglia, frutta secca e aromi di biscotti appena sfornati. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Capsule compatibili

Si chiama ‎Yespresso il brand artiginale Made in Italy che trasforma i chicchi di caffè in miscele dal gusto italiano, da assaporare comodamente in capsula. La confezione risparmio garantisce 100 capsule compatibili con macchine Lavazza a Modo Mio, offrendo una bevanda gustosa, dal tono corposo e cremoso. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Sciroppo d'agave

Solo 12 Kcal a cucchiaino per il goloso sciroppo d'agave di Equilibria, perfetto per dolcificare bevande calde e fredde senza alterarne il sapore e senza nessun retrogusto. Il suo tocco delicato è perfetto per decorare dolci e dessert, oppure come ingrediente prezioso nella preparazione di torte e marmellate. Lo sciroppo si ottiene dal cuore della pianta di Agave messicana proveniente da coltivazione biologica, e per questo nel pieno rispetto dell'ambiente. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Prosecco D.O.C. millesimato

Perfetta per festeggiare il Natale con classe ed eleganza, è la confezione da 6 bottiglie da 750 ml l'una di prosecco ‎Sant'Orsola D.O.C millesimato dei ‎Fratelli Martini Secondo Luigi, vitigno Glera. Dal colore giallo paglierino con perlage fine e persistente regala un bouquet olfattivo piacevolmente fruttato, pulito e aromatico. Gusto extra dry è ottimo in ogni occasione, si sposa perfettamente con la sapidità del pesce in particolare le cruditè e i crostaecei, trovando un giusto equilibrio ed esaltandone il gusto. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Latte vegetale alla mandorla

Golosità a portata di tazza per la bevanda vegetale alla mandorla di Alpro, ideale per chi è intollerante al latte e al lattosio oppure ha scelto uno stile di vita veg, per una ricarica di vitamine B2, B12 e D. È realizzato con mandorle mediterranee leggermente tostate per esaltarne il gusto delicato, la soluzione giusta per ogni occasione, da gustare sia caldo che freddo, come merenda oppure a colazione con i nipoti. Ma anche in combinazione con il caffè o quale parte integrante di ricette e dolci saporiti. Comodamente disponibile nella confezione da 8 packs da un litro l'una. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

