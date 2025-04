Acconciature per over 50, 7 idee per capelli fini e ribelli

Ascolta ora 00:00 00:00

I capelli fini e ribelli possono essere non facili da portare, ma ci sono acconciature e tagli in grado di valorizzarli. Una capigliatura di questo tipo ha lo svantaggio di non mantenere la piega per molto tempo, di perdere di volume molto velocemente e di risultare piatta, appesantita e finanche disordinata se le ciocche sono troppo lunghe e mal curate (i capelli fini soffrono il peso). La situazione peggiora inoltre quando i capelli iniziano a diradarsi.

Ecco alcune idee per valorizzare le chiome delle over 50.

Il taglio corto

Per le over che hanno capelli fini e ribelli è una soluzione perfetta. Questo tipo di taglio non soltanto è pratico, ma è anche sbarazzino ed è in grado di ringiovanire. Audrey Hepburn insegna. Ma sono tante le star che hanno scelto di portarlo con risultati eccellenti.

Può essere più o meno scalato, con frangetta corta, cortissima o con un ciuffo, dipende dai gusti e dalla forma del viso.

Tra l’altro, con l’avanzare dell’età, è normale che i capelli perdano lucentezza, si assottiglino e diventino più fragili. Il taglio corto riesce a nascondere queste imperfezioni.

La riga laterale

La scriminatura da parte riesce a dare volume ai capelli fini e a rendere naturali e affascinanti anche le chiome più ribelli. La riga laterale valorizza il viso ed è adatto sia a chi ha i capelli diritti, sia a chi li ha mossi o ricci. L’effetto ribelle è proprio insito in questa acconciatura.

Il caschetto

E’ un grande classico, sinonimo di raffinatezza, tornato in auge negli ultimi anni. Per rendere la capigliatura più voluminosa il taglio dev’essere pari o, se piace, scalato, ma solo leggermente. Questo dipende anche dalla quantità di capelli: quelli più radi meritano di essere tagliati tutti allo stesso livello.

La frangia

E’ quel qualcosa in più che dà carattere e grinta al look, è un accessorio versatile, incornicia il viso e conferisce volume. Si può optare per una frangia piena, a tendina, aperta in mezzo, o per una frangia che degrada lateralmente.

Le acconciature per capigliature medio lunghe

Tra le acconciature che possono aiutare chi ha i capelli fini e ribelli e non vuole rinunciare ai tagli medi o lunghi ci sono:

lo chignon basso : facile e veloce da realizzare, va di moda spettinato . Niente di meglio quindi per chi ha una chioma indisciplinata. In questo caso la parte posteriore della testa acquisterà volume e i ciuffi che spuntano qua e là conferiranno un aspetto sbarazzino e romantico ;

: facile e veloce da realizzare, va di moda . Niente di meglio quindi per chi ha una chioma indisciplinata. In questo caso la parte posteriore della testa acquisterà volume e i ciuffi che spuntano qua e là conferiranno un aspetto sbarazzino e ; la coda di cavallo : è l’ideale per chi ha i capelli lunghi, alta o bassa che sia. Si tratta di un’acconciatura elegante che tiene in ordine i capelli. Attenzione a non legarli in maniera troppo stretta perché possono rovinarsi. E chi ama le lunghezze deve ricordarsi di prendersene cura in maniera specifica.

: è l’ideale per chi ha i capelli lunghi, alta o bassa che sia. Si tratta di un’acconciatura che tiene in ordine i capelli. Attenzione a non legarli in maniera troppo stretta perché possono rovinarsi. E chi ama le lunghezze deve ricordarsi di prendersene cura in maniera specifica. la treccia: anche questa è una pettinatura utile per tenere in ordine la chioma con il vantaggio che quella spettinata, dove le ciocche spuntano volutamente qua e là, è molto in voga in questo periodo.

