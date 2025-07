Acconciature: quattro idee veloci per raccogliere i capelli in spiaggia

In estate, in particolare al mare, tenere la chioma in ordine è possibile grazie ad acconciature facili da realizzare e che conciliano la comodità con lo stile.

Con le temperature torride e a causa della salsedine e dell’azione dei raggi del sole i capelli ne risentono tanto. La messa in piega non è assolutamente facile da tenere con la brezza marina. È altamente sconsigliata.

Le esperte di hair style consigliano di legare i capelli per godersi al meglio le giornate al mare optando tra acconciature pratiche e facili da realizzare i pochi minuti. Il capello legato al mare è perfetto sia per stare sulla spiaggia che per essere in ordine e pronte per un eventuale aperitivo.

Scopriamo quali sono le quattro acconciature più amate e che sono perfette per un look aperitivo in spiaggia.

Chignon alto effetto messy

Acconciatura molto amata perché oltre ad essere facile da realizzare è l’ideale per chi non intende bagnare i capelli al mare. Per realizzarlo basta legare i capelli in una coda di cavallo alta. Poi basta avvolgere i capelli attorno alla base della coda. Questa acconciatura si può fermare con delle forcine o con un elastico. Per un effetto messy qualche ciocca che sfugge allo chignon può essere lasciata libera senza problemi.

Treccia super romantica

Dona fascino e dà l’impressione di essere appena usciti dal parrucchiere. Consente di tenere la chioma in ordine. Mantiene anche da bagnata. È adatta sia per i capelli ricci che per quelli lisci. La varietà delle trecce spazia da quella classica, a quella bassa o a spina di pesce. A rendere creativa questa acconciatura ci pensano gli scrunchies. Sono molto trendy e permettono di raccogliere con praticità e delicatezza la chioma senza tirare troppo o spezzare i capelli

Half bun finto spettinato

L’Half bun è il classico semi raccolto revival degli anni Novanta. Può essere realizzato in due varianti, quella mono o doppia. Adatta sia per i capelli corti che per quelli lunghi. È semplice da realizzare. Sembra una via di mezzo tra un chignon e una mezza-coda, l'half-bun è un mezzo chignon morbido volutamente spettinato con le lunghezze sciolte che ricadono sulla schiena. Molto amato dalle capigliature ricce e ribelli.

Pineapple per capelli ribelli

Questa acconciatura è nota come l’acconciatura ad ananas. È molto usata da chi ha i capelli ricci e lunghi che risultano difficili da domare. È un modo di legare la chioma ribelle in maniera semplice.

Consiste nel raccogliere i capelli in una cosa alta e molto morbida in cima alla testa. Da realizzare anche con l’accessorio di tendenza di questa estate, il mollettone dalle varianti colorate da abbinare al costume da bagno o al pareo.