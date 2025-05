Capelli ricci, le acconciature di tendenza (anche per over 60)

Ascolta ora 00:00 00:00

Quest’anno i capelli ricchi spopolano alle sfilate di moda e sui social.

Sappiamo quanto questo tipo di chioma sia non facile da gestire. Richiede molta pazienza e anche creatività. Quello che va molto in voga per la primavera e l’estate 2025 è il riccio portato lungo al naturale.

Molte modelle hanno sfilato sulle passerelle con un look riccio ribelle e crespo in grado di valorizzare l’effetto naturale di questo tipo di chioma. Con l’arrivo della stagione calda si sente l’esigenza di acconciare nel migliore dei modi anche questo tipo di capelli che risulta assolutamente difficile da gestire.

Solitamente questo tipo di acconciature risultano versatili, pratiche e da portare sia in spiaggia che quando si esce svolgendo “un’azione salva-caldo” efficace. Scopriamo quali sono le acconciature più di tendenza per i capelli ricci previste per la stagione primavera- estate:

- la treccia raccolta: è un’acconciatura molto originale. Permette al capello riccio di contrastare “l’effetto secco” e inaridito a causa delle temperature troppo alte. Può essere eseguita dividendo i capelli in tre parti uguali. Su ogni parte va realizzata una treccia. Le tre trecce vengono successivamente unite e intrecciate a loro volta tra loro con l’utilizzo di forcine;

- coda di cavallo bis: quando si hanno i capelli lunghi e folte risulta difficile realizzare una sola coda di cavallo perché tendono ad eccedere in volume. Il trucco sta nel realizzare due chiome, una in basso e l’altra più in alto per poi legarle tra loro in un’unica chioma che conferisce sia volume che lunghezza;

- acconciatura ananas: si realizza raccogliendo i capelli ricci sulla parte alta della testa fermandoli con un elastico a spirale. Quest’ultimo grazie alla sua particolare forma tiene fermi i capelli senza stringerli troppo. È un’acconciatura che può essere effettuata sia di giorno che di sera;

- il semiraccolto: è una delle acconciature più amate da chi ha i capelli ricci, soprattutto a media lunghezza. Permette di avere un aspetto ordinato nella parte superiore lasciando libere le lunghezze. Si realizza separando una sezione di capelli nella parte alta della testa raccogliendola con un elastico. La parte inferiore va lasciata sciolta e ribelle. È un’acconciatura adatta a chi ama i look versatili ma per al tempo stesso non banali;

- space buns: risultano un’alternativa alle trecce e al semplice coda di cavallo. Creano un look molto creativo e al tempo stesso sbarazzino che permette di distribuire al meglio i capelli.

Si possono realizzare sia con i capelli lunghi che con i capelli corti . Occorre suddividere i capelli in due parti uguali e raccoglierli in due code ai lati della testa. Ogni coda va arrotolata su sé stessa fissandola alla base con un elastico o delle forcine.