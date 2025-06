Capelli, come prendersene cura al mare: i 5 prodotti indispensabili

Ascolta ora 00:00 00:00

È arrivata la bella stagione e con essa la voglia di trascorrere le giornate al mare in totale relax. Grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione, sempre più persone si sono rese conto dell'importanza di proteggere la pelle dai raggi UV. Le stesse attenzioni, purtroppo, non vengono dedicate ai capelli. Eppure la chioma risente degli effetti negativi del sole e della salsedine. Cosa possiamo fare per prendercene cura in spiaggia? Scopriamolo insieme.

Capelli: ecco perché il sole e salsedine fanno male

Il sole, ma anche il vento e la salsedine, può rivelarsi un vero e proprio nemico della salute dei capelli. I raggi solari, soprattutto se l'esposizione è prolungata, danneggiano i bulbi e le punte fino a creare nel tempo danni permanenti.

I bulbi, situati nella parte più profonda dei follicoli piliferi, giocano un ruolo essenziale per il metabolismo e per la crescita della chioma. Con il passare del tempo le radiazioni solari sono in grado di danneggiarla. Ne consegue una perdita di forza della stessa e un diradamento che, al termine dell'estate, può essere anche copioso.

Gli effetti del sole sulle punte sono visibili sin da subito. La fibra capillare è inaridita, le squame che rivestono il fusto, sollevandosi, rendono i capelli secchi e crespi. Le punte, dunque, tendono a spezzarsi. All'effetto paglia, infine, può aggiungersi anche un'irritazione del cuoio capelluto determinata dall'aumento della sudorazione.

Attenzione, infine, alla salsedine che incrementa la disidratazione. Il sale, inoltre, presenta un'azione meccanica che graffia la superficie dei capelli, rendendoli così più deboli e inclini a sfibrarsi.

I prodotti da utilizzare per proteggere i capelli

Pochi e funzionali. I prodotti per preservare la salute della chioma al mare hanno texture piacevoli e sono ricchi di attivi che apportano idratazione e che favoriscono la ricostruzione della fibra capillare.

Molto importi sono i solari per i capelli. Quelli in crema creano un film protettivo molto resistente e sono ideali per chi ha lunghezze corpose. Se queste ultime sono sottili è meglio non appesantirle e utilizzare quindi fluidi e spray. La fotoprotezione va applicata prima dell'esposizione e dopo ogni tuffo dalle radici alle punte. Per distribuirla meglio si può passare un pettine a denti larghi in legno.

Fanno sicuramente la differenza anche gli oli vegetali da applicare più volte sulle punte. Questi creano una barriera e le difendono dalle aggressioni del sole e della salsedine. Oltre all'olio di cocco, sono indicati anche quello di argan e l'olio di germe di grano dall'azione ristrutturante.

A fine giornata è doveroso eliminare i residui di sabbia e sale con uno shampoo dalle proprietà riequilibranti ed emollienti. La detersione deve essere delicata per non privare ulteriormente la chioma di nutrimento. La riparazione si completa con l'utilizzo di balsami e maschere che grazie ai loro ingredienti (cheratina, ceramidi, karitè, jojoba, lino, vitamina E) contrastano l'azione dei radicali liberi e rinforzano cuticola e corteccia del capello.

Consigli per preservare la salute dei capelli

Abbiamo visto come l'uso di

prodotti specifici è necessario per evitare la disidratazione e la perdita di vigore della chioma. Questi benefici, tuttavia, possono essere potenziati se si seguono alcuni semplici consigli:

Evitare durante il periodo estivo trattamenti aggressivi come tinta, decolorazione e permanente

come tinta, decolorazione e permanente Non eccedere con gli strumenti di styling come phon, piastre e arricciacapelli

come phon, piastre e arricciacapelli Pettinare i capelli solo quando sono asciutti con una spazzola a setole morbide o con un pettine in legno a denti larghi

a setole morbide o con un in legno a denti larghi Consumare cibi ricchi di vitamine del gruppo B, vitamina E, zinco e acidi grassi omega-3.

