Capelli, quali tagli snelliscono il viso: 5 look che stanno bene alle over 40

Quando si decide di tagliare i capelli una delle motivazioni che ci porta a farlo è quello di alleggerire i lineamenti del viso e mettere in risalto gli zigomi.

Ci sono tagli studiati alla perfezione che con le loro scalature e la concentrazione del volume della chioma solo in determinate parti aiutano a snellire il viso conferendo un aspetto più giovane. Questo tipo di tagli dona anche un look sbarazzino alle over 40.

Sono tagli dedicati proprio a donne che vogliono osare con grinta e disinvoltura ad ogni età. Vi consigliamo cinque tipologie di tagli di capelli che sono di tendenza in questa stagione invernale. Sono da mantenere e in grado di conferire personalità e un aspetto giovanile che non passa assolutamente inosservato.

Bixie

È un taglio di media lunghezza, quasi una via di mezzo tra il classico caschetto e il bob corto. Caratterizzato da ciocche scalate e leggere che incorniciano il viso conferendo movimento e volume al tempo stesso. È proprio la scalatura delle sue ciocche che aiuta ad assottigliare il viso e allungare il collo. Dona un look fresco e giovanile. Si adatta anche alle chiome mosse e ricce.

Buzz Soft

È un taglio netto e ideale per chi vuole un cambiamento di look radicale. È un taglio che dona un aspetto androgino e dall’immancabile “effetto wow “degno di nota. Consigliato a chi ha un viso regolare e non teme di osare. Assottiglia i lineamenti del viso e li esalta al tempo stesso.

French bob

Caratterizzato dalla scalatura che si concentra ai lati e che serve a creare una sorta di verticalità che slancia i lineamenti. Si adatta facilmente al viso e piace perché non richiede tanta manutenzione. L’ideale è optare per quello con frangia a tendina che dona un tocco di eleganza e stile.

Short Shag

È un taglio scalato molto sbarazzino. Nasce dalla fusione di scalature verticali che sono distribuite in maniera equilibrata donando volume alla parte superiore. Addolcisce e snellisce i lineamenti donando anche movimento alla chioma. Conferisce un tocco grintoso e ribelle. Sta bene a chi ha capelli mossi e ricci. È un taglio molto popolare perché versatile.

Pixie con frangia morbida laterale

È richiestissimo tra le over 40 forti e dinamiche. Sta bene soprattutto a chi ha gli zigomi pronunciati o la fronte alta. È caratterizzato da leggere scalature e mette in vista il collo.

L’opzione con frangia lunga che scende morbida al lato del viso conferisceal look. È perfetto per chi ama le mezze misure e poter contare con un po’ di lunghezza da gestire con facilità. Questo taglio sta bene sia a chi ha i capelli lisci ma anche alle capigliature mosse.

Non perderti i nostri consigli sui capelli