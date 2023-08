Over, tutti i tagli di media lunghezza per donne sopra i 60 anni

È tempo d'estate e di leggerezza, di voglia di freschezza e praticità anche in fatto di pettinature e tagli di capelli da gestire con facilità. Una necessità per contrastare l'afa e per risultare più fashion ed eleganti. Ne sanno qualcosa le over 60 sempre alla ricerca di acconciature attuali e di tendenza, di hair style dalla lunghezza media contenuta, e per questo maggiormente gestibile.

Le tendenze estive in fatto di capelli aiutano a mascherare i piccoli segni dell'età, valorizzando i pregi e i punti di forza estetici. Inoltre un'acconciatura di media lunghezza si trasforma in una scelta vantaggiosa, sia per la velocità legata alla fase dell'asciugatura che per l'effetto finale. Scopriamo quali sono le tendenze per questa estate 2023.

Over 60, acconciature glamour dalla media lunghezza per un effetto fashion

Per quanto siano facili da gestire i tagli corti spesso risultanto troppo decisi, quasi spigolosi, rigidi e non sempre adeguati alle linee del viso. La voglia di abbandonare le colorazioni e la necessità di gestire i capelli con maggiore facilità, spinge verso la scelta di acconciature più morbide e in grado di valorizzare la figura. Il taglio con lunghezza media è sempre la via più giusta, perché offre la possibilità di creare look differenti acconciando i capelli con delicatezza e leggerezza. La capigliatura appare morbida e incornicia il viso senza coprirlo, ma si può modellare in base alla necessità e all'evento. Scopriamo quali sono i tagli più adatti per le donne over 60.

Caschetto ed eleganza

Helen Mirren al Festiva Internazionale del Cinema di Berlino

Caschetto dritto con frangetta, una scelta di vera tendenza che risulta perfetta per chi sfoggia un look eclettico e modailo. La frangia è l'ideale anche per le over 60, meglio se leggera e morbida per un tocco di naturalezza in più. Ottima anche la versione della frangia asimmetrica o alla francese, meglio nota come frangia a tendina che si abbina anche a tagli più lunghi. La riga a lato su un caschetto asimmetro permette un leggero movimento, un dinamismo utile a rinfrescare il look. Il caschetto dritto, invece, è l'ideale per chi vanta un a capigliatura fine, leggera e non pesante, in grado di offrire un tocco chic.

Caschetto scalato e signorile

Susan Sarandon al Festival di Cannes 2017 con caschetto mosso

Per chi non ama il caschetto dritto ecco la variante mossa meglio se asimmetrica e selvaggia, perfetta per i capelli ribelli. L'effetto spettinato naturale è assicurato, basta gestirlo con poca cera per capigliatura così da direzionare le ciocche senza appesantirle. Anche il caschetto con taglio a V è una scelta davvero vincente, la migliore per chi ama il look vintage e bon ton. La capigliatura mossa ne trae giovamento e anche un maggiore volume, per un effetto morbido e pieno ma non eccessivo. Infine il caschetto scalato assicura alla capigliatura una maggiore leggerezza, ma anche un look dinamico e di tendenza che ringiovanisce lo stile. Un taglio ottimo per chi sfoggia colorazioni calde e solari.

Bob cut morbido e pratico

Jane Fonda al Tribeca Festival con taglio Bob Cut

Una soluzione valida per offrire volume alla capigliatura, domando al contempo anche l'effetto crespo tipico dell'estate. Il taglio bob cut si può impreziosire con una leggera scalatura verso le spalle, ottimo anche con frangia sfilata o con un ciuffo morbido. Meglio ancora se abbinato a un capello mosso o con una leggera permanente, per curve naturali da districare con le creme e le mani, così da evitare la schiavitù imposta dalla spazzola. Il bob cut è un taglio utilissimo anche per slanciare la figura, perché dona volume senza gonfiare in modo eccessivo, e si abbina perfettamente con colorazioni calde e tocchi di luce. Ma anche con un grigio naturale e ben curato.

Lob mosso e sbarazzino

Julianne Moore al Festival di Cannes

Noto come Lob o long bob è il taglio del momento, e che da anni catalizza l'attenzione del mondo femminile. Una misura vantaggiosa anche per le over 60 perché si abbina a ogni tipologia di capello, dal liscio al mosso, dal fine al grosso. È un taglio versatile che permette di giocare con le lunghezze della capigliatura, offrendo un aspetto morbido, soffice e raffinato. Il Lob si può intensificare grazie alla presenza delle onde naturali, o beach waves, per uno stile naturale e sbarazzino ma molto contemporaneo.

Leggi anche: